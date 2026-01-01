התקינו Budge בלחיצה אחת.
יישום לניהול כספים אישי באירוח עצמי למעקב אחר הוצאות פרטיות, תקצוב וניהול יעדים פיננסיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Budge
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Budge
Budge היא אפליקציית תקצוב פיננסי אישי המסייעת ליחידים ולמשפחות לעקוב אחר הוצאות, לנטר דפוסי הוצאה ולפעול להשגת יעדים פיננסיים באמצעות ממשק ווב נגיש. היא תומכת בסוגי חשבונות מרובים, קטגוריות הוצאה מותאמות אישית וניהול עסקאות חוזרות, ומעניקה למשתמשים תמונה מלאה של בריאותם הפיננסית מבלי להסתמך על שירותים פיננסיים מבוססי ענן.
אירוח עצמי של Budge על גבי VPS משלכם מבטיח שפרטי בנק, היסטוריית הוצאות ויעדים פיננסיים יישארו במלואם בתוך התשתית שלכם — לעולם לא ישותפו עם פלטפורמות צד שלישי או ישמשו לפרופיל פרסומי. אחסון מתמשך שומר שנים של היסטוריה פיננסית, נגישה מכל מכשיר באמצעות ממשק דפדפן רספונסיבי.
פיצ'רים עיקריים של Budge
מעקב הוצאות
רשמו וקטלגו עסקאות במגוון סוגי חשבונות — עובר ושב, חיסכון, כרטיסי אשראי ומזומן — כדי לשמור על רישומים פיננסיים מדויקים.
ניטור תקציב
הגדירו מגבלות הוצאה לפי קטגוריה ועקבו אחר ההתקדמות בזמן אמת, כך שתדעו מיד מתי תקציב נמצא בסכנת חריגה.
דוחות הוצאות חזותיים
תרשימים ולוחות מחוונים מציגים במבט חטוף דפוסי הוצאות וביצועי תקציב, ומאפשרים לזהות בקלות לאן הכסף הולך בכל חודש.
מעקב מטרות
הגדירו יעדי חיסכון או יעדים להפחתת חובות ועקבו אחר ההתקדמות לאורך זמן, והופכים יעדים פיננסיים מופשטים לאבני דרך מדידות.
עיצוב ששם פרטיות בראש
כל הנתונים הפיננסיים מאוחסנים באופן מקומי ב-VPS שלכם ללא שיתוף חיצוני, מה שמרחיק מידע רגיש מרשתות פרסום ומתווכי נתונים.
למה להריץ את Budge על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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