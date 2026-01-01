Budge היא אפליקציית תקצוב פיננסי אישי המסייעת ליחידים ולמשפחות לעקוב אחר הוצאות, לנטר דפוסי הוצאה ולפעול להשגת יעדים פיננסיים באמצעות ממשק ווב נגיש. היא תומכת בסוגי חשבונות מרובים, קטגוריות הוצאה מותאמות אישית וניהול עסקאות חוזרות, ומעניקה למשתמשים תמונה מלאה של בריאותם הפיננסית מבלי להסתמך על שירותים פיננסיים מבוססי ענן.

אירוח עצמי של Budge על גבי VPS משלכם מבטיח שפרטי בנק, היסטוריית הוצאות ויעדים פיננסיים יישארו במלואם בתוך התשתית שלכם — לעולם לא ישותפו עם פלטפורמות צד שלישי או ישמשו לפרופיל פרסומי. אחסון מתמשך שומר שנים של היסטוריה פיננסית, נגישה מכל מכשיר באמצעות ממשק דפדפן רספונסיבי.