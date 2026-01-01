התקינו SABnzbd בלחיצה אחת.
מוריד בינארי אוטומטי של Usenet שמכניס לתור, מאמת ומחלץ קבצי NZB ללא התערבות ידנית.
בחרו תוכנית VPS עבור SABnzbd
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SABnzbd
SABnzbd היא תוכנת הורדת ה-Usenet המובילה בקוד פתוח, המבצעת אוטומציה של כל תהליך ההורדה מקובץ NZB ועד לקובץ הסופי: הורדה מקבילית משרתים מרובים, אימות תקינות PAR2, תיקון אוטומטי וחילוץ ארכיונים — הכל ללא צעדים ידניים. היא מהווה את עמוד השדרה של תהליכי אוטומציית מדיה כבר למעלה מעשור.
אירוח עצמי של SABnzbd על VPS מספק זמינות 24/7 לניטור RSS ותורי הורדה מבלי להשאיר מחשב ביתי פועל. רוחב פס של מרכזי נתונים לרוב עולה על מהירויות ביתיות, וההורדות נוחתות על אחסון ה-VPS לצורך סטרימינג או אחזור מאוחר יותר דרך Sonarr, Radarr, ומערך אוטומציית המדיה הרחב יותר.
פיצ'רים עיקריים של SABnzbd
עיבוד NZB אוטומטי
מטפל בתהליך ההורדה המלא באופן אוטומטי — אחזור, אימות עם PAR2, תיקון קבצים לא שלמים, וחילוץ ארכיונים ללא התערבות משתמש.
תמיכה בריבוי שרתים
מתחבר למספר ספקי Usenet עם סדר עדיפויות ובתצורת שרתי מילוי להשלמת הורדות למרות כיסוי מאמרים חלקי.
אינטגרציה של Sonarr ו-Radarr
משמש כלקוח ההורדה עבור סטאק אוטומציית המדיה הפופולרי arr, המאפשר תהליכי עבודה אוטומטיים לחלוטין לרכישת תכני טלוויזיה וסרטים.
תזמון רוחב פס
הגדירו מגבלות מהירות ושעות פעילות כך שהורדות לא יתחרו עם שירותים אחרים בתקופות עומס.
ניטור פיד RSS
עוקב אחר פידים של RSS מאינדקסרים של Usenet ומפעיל הורדות באופן אוטומטי כאשר תוכן חדש התואם למסננים שלכם מתפרסם.
למה להריץ את SABnzbd על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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