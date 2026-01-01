SABnzbd היא תוכנת הורדת ה-Usenet המובילה בקוד פתוח, המבצעת אוטומציה של כל תהליך ההורדה מקובץ NZB ועד לקובץ הסופי: הורדה מקבילית משרתים מרובים, אימות תקינות PAR2, תיקון אוטומטי וחילוץ ארכיונים — הכל ללא צעדים ידניים. היא מהווה את עמוד השדרה של תהליכי אוטומציית מדיה כבר למעלה מעשור.

אירוח עצמי של SABnzbd על VPS מספק זמינות 24/7 לניטור RSS ותורי הורדה מבלי להשאיר מחשב ביתי פועל. רוחב פס של מרכזי נתונים לרוב עולה על מהירויות ביתיות, וההורדות נוחתות על אחסון ה-VPS לצורך סטרימינג או אחזור מאוחר יותר דרך Sonarr, Radarr, ומערך אוטומציית המדיה הרחב יותר.