התקינו FileGator בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל קבצים רב-משתמשים באחסון עצמי, עם הרשאות מבוססות תפקידים, תמיכה בארכיון ותצוגה מקדימה של מדיה — ללא צורך במסד נתונים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FileGator
FileGator הוא מנהל קבצים בקוד פתוח, באירוח עצמי, המספק ממשק ווב נקי להעלאה, הורדה, ארגון ושיתוף קבצים בשרת שלכם. הוא בנוי על ארכיטקטורת קבצים שטוחה ללא תלות במסד נתונים, ופועל כשירות קל משקל יחיד עם חשבונות משתמשים והרשאות המאוחסנים בקובץ JSON פשוט. גישה מבוססת תפקידים מאפשרת לכם ליצור חשבונות אדמין, משתמש ואורח — כל אחד עם הרשאות הניתנות להגדרה לקריאה, כתיבה, העלאה, הורדה, שינוי שם, מחיקה וארכיון של קבצים.
אירוח עצמי של FileGator על ה-VPS שלכם שומר את כל הקבצים בתשתית שאתם שולטים בה, ללא מכסות אחסון, ללא דמי מנוי וללא גישה של צד שלישי לנתונים שלכם. הוא פועל על משאבים מינימליים, מה שהופך את הפריסה שלו לפשוטה לצד שירותים אחרים, מבלי להקדיש שרת מלא לניהול קבצים.
פיצ'רים עיקריים של FileGator
הרשאות ריבוי משתמשים
צרו חשבונות מנהל, משתמש ואורח עם הרשאות עצמאיות לכל פעולה — השולטות במי יכול לקרוא, להעלות, להוריד, לשנות שם, למחוק ולארכב קבצים בנפרד.
אין צורך במסד נתונים
כל חשבונות המשתמשים והתצורה מאוחסנים בקובצי JSON שטוחים, מה שמונע את הצורך במסד נתונים ושומר על פריסה פשוטה וניידת.
ניהול ארכיון
צרו וחלצו ארכיוני ZIP דרך הדפדפן ללא SSH או כלי שורת פקודה, מה שהופך העברות קבצים בצובר וגיבויים לפשוטים.
קישורי שיתוף ציבוריים
צרו קישורי הורדה ציבוריים לקבצים או לתיקיות, כך שנמענים חיצוניים יוכלו לגשת לתוכן ספציפי מבלי שיצטרכו חשבון בשרת.
תצוגה מקדימה של מדיה
צפו בתצוגה מקדימה של תמונות, סרטונים, קבצי שמע וקבצי טקסט ישירות בדפדפן — אין צורך להוריד כדי לאשר את הקובץ הנכון לפני השיתוף.
למה להריץ את FileGator על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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