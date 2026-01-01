FileGator הוא מנהל קבצים בקוד פתוח, באירוח עצמי, המספק ממשק ווב נקי להעלאה, הורדה, ארגון ושיתוף קבצים בשרת שלכם. הוא בנוי על ארכיטקטורת קבצים שטוחה ללא תלות במסד נתונים, ופועל כשירות קל משקל יחיד עם חשבונות משתמשים והרשאות המאוחסנים בקובץ JSON פשוט. גישה מבוססת תפקידים מאפשרת לכם ליצור חשבונות אדמין, משתמש ואורח — כל אחד עם הרשאות הניתנות להגדרה לקריאה, כתיבה, העלאה, הורדה, שינוי שם, מחיקה וארכיון של קבצים.

אירוח עצמי של FileGator על ה-VPS שלכם שומר את כל הקבצים בתשתית שאתם שולטים בה, ללא מכסות אחסון, ללא דמי מנוי וללא גישה של צד שלישי לנתונים שלכם. הוא פועל על משאבים מינימליים, מה שהופך את הפריסה שלו לפשוטה לצד שירותים אחרים, מבלי להקדיש שרת מלא לניהול קבצים.