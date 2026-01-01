עד 69% הנחה עבור FileGator

התקינו FileGator בהתקנה בלחיצה אחת.

מנהל קבצים רב-משתמשים באחסון עצמי, עם הרשאות מבוססות תפקידים, תמיכה בארכיון ותצוגה מקדימה של מדיה — ללא צורך במסד נתונים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו FileGator בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור FileGator

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם FileGator

FileGator הוא מנהל קבצים בקוד פתוח, באירוח עצמי, המספק ממשק ווב נקי להעלאה, הורדה, ארגון ושיתוף קבצים בשרת שלכם. הוא בנוי על ארכיטקטורת קבצים שטוחה ללא תלות במסד נתונים, ופועל כשירות קל משקל יחיד עם חשבונות משתמשים והרשאות המאוחסנים בקובץ JSON פשוט. גישה מבוססת תפקידים מאפשרת לכם ליצור חשבונות אדמין, משתמש ואורח — כל אחד עם הרשאות הניתנות להגדרה לקריאה, כתיבה, העלאה, הורדה, שינוי שם, מחיקה וארכיון של קבצים.

אירוח עצמי של FileGator על ה-VPS שלכם שומר את כל הקבצים בתשתית שאתם שולטים בה, ללא מכסות אחסון, ללא דמי מנוי וללא גישה של צד שלישי לנתונים שלכם. הוא פועל על משאבים מינימליים, מה שהופך את הפריסה שלו לפשוטה לצד שירותים אחרים, מבלי להקדיש שרת מלא לניהול קבצים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של FileGator

הרשאות ריבוי משתמשים

צרו חשבונות מנהל, משתמש ואורח עם הרשאות עצמאיות לכל פעולה — השולטות במי יכול לקרוא, להעלות, להוריד, לשנות שם, למחוק ולארכב קבצים בנפרד.

אין צורך במסד נתונים

כל חשבונות המשתמשים והתצורה מאוחסנים בקובצי JSON שטוחים, מה שמונע את הצורך במסד נתונים ושומר על פריסה פשוטה וניידת.

ניהול ארכיון

צרו וחלצו ארכיוני ZIP דרך הדפדפן ללא SSH או כלי שורת פקודה, מה שהופך העברות קבצים בצובר וגיבויים לפשוטים.

קישורי שיתוף ציבוריים

צרו קישורי הורדה ציבוריים לקבצים או לתיקיות, כך שנמענים חיצוניים יוכלו לגשת לתוכן ספציפי מבלי שיצטרכו חשבון בשרת.

תצוגה מקדימה של מדיה

צפו בתצוגה מקדימה של תמונות, סרטונים, קבצי שמע וקבצי טקסט ישירות בדפדפן — אין צורך להוריד כדי לאשר את הקובץ הנכון לפני השיתוף.

למה להריץ את FileGator על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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Sylvain

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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