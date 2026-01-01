AList היא תוכנת רשימת קבצים בקוד פתוח המאחדת אחסון מקומי וכונני ענן תחת ממשק ווב אחד. היא תומכת ביותר מ-30 סוגי אחסון קצה – כולל OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, וספקיות אזוריות רבות – המאפשרת לכם לדפדף, להציג בתצוגה מקדימה ולהוריד קבצים מכולם בלי להחליף אפליקציות או להתחבר שוב ושוב.

אירוח עצמי של AList על שרת VPS משלכם שומר על פרטי התחברות לאחסון ומדיניות גישה בשליטתכם, תוך כדי חשיפת הקבצים שלכם דרך ממשק משתמש ווב מהיר ונקודת קצה WebDAV תואמת לחלוטין. זוהי דרך פרקטית לאחד חשבונות ענן מפוזרים וכוננים משותפים לשער פרטי אחד.