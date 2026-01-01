התקינו את AList בלחיצה אחת.
רשימת קבצים באירוח עצמי ושרת WebDAV המאחד עשרות ספקי אחסון בענן מאחורי ממשק אינטרנט יחיד.
בחרו תוכנית VPS עבור AList
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AList
AList היא תוכנת רשימת קבצים בקוד פתוח המאחדת אחסון מקומי וכונני ענן תחת ממשק ווב אחד. היא תומכת ביותר מ-30 סוגי אחסון קצה – כולל OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, וספקיות אזוריות רבות – המאפשרת לכם לדפדף, להציג בתצוגה מקדימה ולהוריד קבצים מכולם בלי להחליף אפליקציות או להתחבר שוב ושוב.
אירוח עצמי של AList על שרת VPS משלכם שומר על פרטי התחברות לאחסון ומדיניות גישה בשליטתכם, תוך כדי חשיפת הקבצים שלכם דרך ממשק משתמש ווב מהיר ונקודת קצה WebDAV תואמת לחלוטין. זוהי דרך פרקטית לאחד חשבונות ענן מפוזרים וכוננים משותפים לשער פרטי אחד.
פיצ'רים עיקריים של AList
בקאנדים רב-אחסון
חברו למעלה מ-30 ספקים — דיסק מקומי, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, ועוד — לתוך עץ קבצים מאוחד.
שרת WebDAV
חשפו כל אחסון מחובר כנקודת קצה יחידה לקריאה/כתיבה של WebDAV, שנטענת בצורה חלקה ב-macOS, Windows ו-לקוחות ניידים.
תצוגות מקדימות בדפדפן
הזרמה ותצוגה מקדימה של תמונות, וידאו, אודיו, קובצי PDF, מסמכי Office וקוד מבלי להוריד קבצים קודם.
שיתוף מפורט
צרו קישורי שיתוף המוגנים בסיסמה עם תפוגה אופציונלית, כך שנמענים חיצוניים יראו רק את הקבצים שתבחרו.
הורדות לא מקוונות
שלבו עם aria2 או qBittorrent כדי לאחזר קבצים מכתובות URL וטורנטים ישירות לכל אחסון קצה מותקן.
למה להריץ את AList על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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