Backrest הוא ממשק ווב בהתקנה עצמית עבור restic, תוכנת הגיבוי המהירה והמאובטחת. היא עוטפת את יכולות הדה-דופליקציה וההצפנה החזקות של restic בממשק משתמש נקי מבוסס דפדפן, ומאפשרת לכם ליצור תוכניות גיבוי, לתזמן אותן עם cron, ולשחזר קבצים בודדים מבלי לגעת בשורת הפקודה.

מכיוון ש-Backrest מאחסנת תמונות מצב באמצעות restic, גיבויים מוצפנים במנוחה ותומכים בעשרות אחסוני קצה — דיסק מקומי, אחסון אובייקטים תואם S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP ועוד. אירוח עצמי של Backrest משאיר את תצורת הגיבוי והאישורים שלכם בשליטתכם המלאה, ללא דמי מנוי או נעילת ספק.