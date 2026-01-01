עד 69% הנחה עבור Backrest

התקנת Backrest בלחיצה אחת.

ממשק משתמש מבוסס ווב עבור restic, המאפשר גיבויים מתוזמנים, עיון ושחזורים מכל דפדפן.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקנת Backrest בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Backrest

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Backrest

Backrest הוא ממשק ווב בהתקנה עצמית עבור restic, תוכנת הגיבוי המהירה והמאובטחת. היא עוטפת את יכולות הדה-דופליקציה וההצפנה החזקות של restic בממשק משתמש נקי מבוסס דפדפן, ומאפשרת לכם ליצור תוכניות גיבוי, לתזמן אותן עם cron, ולשחזר קבצים בודדים מבלי לגעת בשורת הפקודה.

מכיוון ש-Backrest מאחסנת תמונות מצב באמצעות restic, גיבויים מוצפנים במנוחה ותומכים בעשרות אחסוני קצה — דיסק מקומי, אחסון אובייקטים תואם S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP ועוד. אירוח עצמי של Backrest משאיר את תצורת הגיבוי והאישורים שלכם בשליטתכם המלאה, ללא דמי מנוי או נעילת ספק.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Backrest

תוכניות גיבוי מתוזמנות

הגדירו לוחות זמנים מבוססי Cron לכל מאגר, כך שגיבויים יפעלו אוטומטית ללא התערבות ידנית.

שחזור מבוסס דפדפן

עיינו בתוכן תמונת המצב ושחזרו קבצים או תיקיות בודדים ישירות מממשק המשתמש של האתר.

אחסון רב-backend

אחסנו גיבויים בדיסק מקומי, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, ועוד באמצעות ה-backends המקוריים של restic.

הצפנה מקצה לקצה

כל תמונות המצב מוצפנות על ידי restic לפני עזיבת המארח, מה שמבטיח שהנתונים יישארו פרטיים בכל מערכת אחסון.

הסרת כפילויות ו-דחיסה

Restic חיתוך מוגדר-תוכן מסיר כפילויות נתונים בין תמונות מצב, מפחית באופן דרמטי את השימוש באחסון לאורך זמן.

למה להריץ את Backrest על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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