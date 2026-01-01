התקנת Backrest בלחיצה אחת.
ממשק משתמש מבוסס ווב עבור restic, המאפשר גיבויים מתוזמנים, עיון ושחזורים מכל דפדפן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Backrest
Backrest הוא ממשק ווב בהתקנה עצמית עבור restic, תוכנת הגיבוי המהירה והמאובטחת. היא עוטפת את יכולות הדה-דופליקציה וההצפנה החזקות של restic בממשק משתמש נקי מבוסס דפדפן, ומאפשרת לכם ליצור תוכניות גיבוי, לתזמן אותן עם cron, ולשחזר קבצים בודדים מבלי לגעת בשורת הפקודה.
מכיוון ש-Backrest מאחסנת תמונות מצב באמצעות restic, גיבויים מוצפנים במנוחה ותומכים בעשרות אחסוני קצה — דיסק מקומי, אחסון אובייקטים תואם S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP ועוד. אירוח עצמי של Backrest משאיר את תצורת הגיבוי והאישורים שלכם בשליטתכם המלאה, ללא דמי מנוי או נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של Backrest
תוכניות גיבוי מתוזמנות
הגדירו לוחות זמנים מבוססי Cron לכל מאגר, כך שגיבויים יפעלו אוטומטית ללא התערבות ידנית.
שחזור מבוסס דפדפן
עיינו בתוכן תמונת המצב ושחזרו קבצים או תיקיות בודדים ישירות מממשק המשתמש של האתר.
אחסון רב-backend
אחסנו גיבויים בדיסק מקומי, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, ועוד באמצעות ה-backends המקוריים של restic.
הצפנה מקצה לקצה
כל תמונות המצב מוצפנות על ידי restic לפני עזיבת המארח, מה שמבטיח שהנתונים יישארו פרטיים בכל מערכת אחסון.
הסרת כפילויות ו-דחיסה
Restic חיתוך מוגדר-תוכן מסיר כפילויות נתונים בין תמונות מצב, מפחית באופן דרמטי את השימוש באחסון לאורך זמן.
למה להריץ את Backrest על Hostinger
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הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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