התקינו ArchiveBox בלחיצה אחת.
פלטפורמת ארכיון אינטרנט המותקנת באופן עצמאי, המשמרת דפי אינטרנט, סרטונים ומסמכים במגוון פורמטים לגישה קבועה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ArchiveBox
ArchiveBox היא פלטפורמת ארכיון ווב בקוד פתוח באירוח עצמי מובילה, הלוכדת אתרים כ-HTML, PDF, צילומי מסך, קבצי WARC ומדיה שחולצה, כדי להבטיח שהתוכן יישאר נגיש זמן רב לאחר שהמקורות המקוריים ייעלמו. עם למעלה מ-18,000 כוכבי GitHub ופיתוח פעיל מאז 2017, היא מספקת אלטרנטיבה אמינה לתלות ב-Internet Archive עבור תוכן שחשוב לעבודה שלכם.
אירוח עצמי של ArchiveBox מעניק לכם ריבונות נתונים מלאה על תוכן מאורכב — קריטי עבור תהליכי עבודה משפטיים, תאימות ועיתונאות שבהם שרשרת המשמורת חשובה. אתם שולטים במדיניות שמירה, אסטרטגיות גיבוי והרשאות גישה, בעוד שמנוע החיפוש המשולב של Sonic בטקסט מלא הופך את מציאת התוכן בארכיונים גדולים למהירה ומדויקת.
פיצ'רים עיקריים של ArchiveBox
ארכוב רב-פורמט
לכוד כל עמוד בו-זמנית כ-HTML, PDF, צילום מסך, WARC, ומדיה שחולצה, כך שהתוכן נשמר בפורמטים מרובים ועצמאיים גם אם אחד מהם יהפוך לבלתי קריא בעתיד.
חיפוש טקסט מלא
מצאו כל מילה או ביטוי בכל הארכיון שלכם באופן מיידי באמצעות מנוע החיפוש המשולב Sonic, מבלי לדפדף בתיקיות באופן ידני או להסתמך על התאמת שמות קבצים לא מדויקת.
קביעת פגישות אוטומטית
הגדירו ארכוב יומי של פידים RSS, רשימות סימניות ואוספי כתובות URL, כך שתוכן חשוב נשמר אוטומטית מבלי לדרוש הפעלה ידנית עבור כל פריט חדש.
תמיכה בייבוא מקיף
ייבוא ישיר מסימניות דפדפן, Pocket, Pinboard, Instapaper, ושירותים אחרים, מה שמקל על העברת רשימת קריאה קיימת לארכיון הקבוע שלכם.
רינדור JavaScript
ניתן לארכב דפים המרונדרים באופן דינמי ויישומי עמוד יחיד באמצעות סביבת הדפדפן NoVNC המצורפת, הלוכדת תוכן שאחזרי HTML פשוטים מפספסים לחלוטין.
למה להריץ את ArchiveBox על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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