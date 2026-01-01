ArchiveBox היא פלטפורמת ארכיון ווב בקוד פתוח באירוח עצמי מובילה, הלוכדת אתרים כ-HTML, PDF, צילומי מסך, קבצי WARC ומדיה שחולצה, כדי להבטיח שהתוכן יישאר נגיש זמן רב לאחר שהמקורות המקוריים ייעלמו. עם למעלה מ-18,000 כוכבי GitHub ופיתוח פעיל מאז 2017, היא מספקת אלטרנטיבה אמינה לתלות ב-Internet Archive עבור תוכן שחשוב לעבודה שלכם.

אירוח עצמי של ArchiveBox מעניק לכם ריבונות נתונים מלאה על תוכן מאורכב — קריטי עבור תהליכי עבודה משפטיים, תאימות ועיתונאות שבהם שרשרת המשמורת חשובה. אתם שולטים במדיניות שמירה, אסטרטגיות גיבוי והרשאות גישה, בעוד שמנוע החיפוש המשולב של Sonic בטקסט מלא הופך את מציאת התוכן בארכיונים גדולים למהירה ומדויקת.