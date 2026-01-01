AnonUpload הוא יישום קל משקל לשיתוף קבצים מבוסס PHP, הבנוי סביב עיקרון אחד: לשתף קבצים מבלי להשאיר עקבות. הוא אינו דורש מסד נתונים, ללא חשבונות משתמשים, ואינו אוגר מטא-דאטה שעלול לזהות מי העלה או הוריד קובץ. שמות קבצים ישירים לעולם אינם נחשפים בפומבי, ותכונת השהיית ההורדה האופציונלית מונעת סקראפינג אוטומטי לפני שהקבצים מגיעים לנמענים המיועדים להם.

אירוח עצמי של AnonUpload פירושו שהקבצים שלכם לעולם אינם עוברים דרך תשתית צד שלישי הכפופה לבקשות מעקב או לדרישות שמירת נתונים. אתם שולטים אילו סוגי קבצים מתקבלים, מה גודל ההעלאות המקסימלי, ומי יכול לגשת לממשק הניהול — מבלי להסתמך על שירות שיתוף קבצים אנונימי מסחרי כלשהו שעלול לתעד פעילות למרות טענות פרטיות.