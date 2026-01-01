התקינו AnonUpload בלחיצה אחת.
פלטפורמה לשיתוף קבצים אנונימית, המעניקה עדיפות עליונה לפרטיות, ללא מסד נתונים, ללא חשבונות וללא צורך במעקב.
בחרו תוכנית VPS עבור AnonUpload
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AnonUpload
AnonUpload הוא יישום קל משקל לשיתוף קבצים מבוסס PHP, הבנוי סביב עיקרון אחד: לשתף קבצים מבלי להשאיר עקבות. הוא אינו דורש מסד נתונים, ללא חשבונות משתמשים, ואינו אוגר מטא-דאטה שעלול לזהות מי העלה או הוריד קובץ. שמות קבצים ישירים לעולם אינם נחשפים בפומבי, ותכונת השהיית ההורדה האופציונלית מונעת סקראפינג אוטומטי לפני שהקבצים מגיעים לנמענים המיועדים להם.
אירוח עצמי של AnonUpload פירושו שהקבצים שלכם לעולם אינם עוברים דרך תשתית צד שלישי הכפופה לבקשות מעקב או לדרישות שמירת נתונים. אתם שולטים אילו סוגי קבצים מתקבלים, מה גודל ההעלאות המקסימלי, ומי יכול לגשת לממשק הניהול — מבלי להסתמך על שירות שיתוף קבצים אנונימי מסחרי כלשהו שעלול לתעד פעילות למרות טענות פרטיות.
פיצ'רים עיקריים של AnonUpload
לא נדרש מסד נתונים
קבצים מאוחסנים ישירות במערכת הקבצים ללא הגדרת מסד נתונים או תחזוקה, מה שמפשט את הפריסה ומבטל מקור נפוץ לדליפות נתונים.
שמות קבצים מוסתרים
שמות קבצים מקוריים לעולם אינם נחשפים בפומבי, כך שמורידי הקבצים אינם יכולים להסיק תוכן, מקור או את זהות המעלה מכתובת ה-URL או מרישום התיקיות.
עיכוב זמן הורדה
הגדירו תקופת המתנה לפני שקבצים הופכים לזמינים להורדה, כדי למנוע מסקרייפרים אוטומטיים לאסוף העלאות לפני שהם מגיעים לנמענים המיועדים.
סוגי קבצים ניתנים להגדרה
הגדירו רשימת היתרים מדויקת של סיומות קבצים מקובלות וקבעו מגבלות גודל העלאה מקסימליות עד 10 GB כדי להתאים לצרכי השיתוף הספציפיים שלכם.
ממשק מנהל מערכת
נהלו העלאות, נטרו שימוש באחסון, והתאימו הגדרות יישומים באמצעות לוח ניהול מובנה מבלי לגעת בשורת הפקודה של השרת.
למה להריץ את AnonUpload על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.