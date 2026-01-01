התקינו PgHero בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח מחוונים לביצועי PostgreSQL בקוד פתוח, לניטור שאילתות, אינדקסים ותקינות מסד נתונים בזמן אמת.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PgHero
PgHero הוא דאשבורד ביצועים בקוד פתוח שנבנה במיוחד עבור PostgreSQL. הוא מציג שאילתות איטיות, אינדקסים שאינם בשימוש, טבלאות נפוחות, אינדקסים כפולים, אילוצים לא חוקיים וספירת חיבורים בממשק אינטרנט נקי — אין צורך במומחיות בבסיסי נתונים כדי לקרוא את מה שהוא מציג. כל מדד הוא ספציפי ל-PostgreSQL, כך שהדאשבורד עובר ישר למידע שחשוב לכוונון ולפתרון בעיות.
אירוח עצמי של PgHero אומר שפרטי ההתחברות של בסיס הנתונים שלכם ותבניות השאילתות לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. חברו אותו לכל מופע של PostgreSQL — קונטיינר באותו VPS, בסיס נתונים מנוהל מרוחק, או מספר בסיסי נתונים בו-זמנית — וקבלו דאשבורד ניטור קבוע הנגיש דרך הדפדפן שלכם.
פיצ'רים עיקריים של PgHero
זיהוי שאילתות איטיות
PgHero מדרג שאילתות לפי זמן ביצוע כולל וממוצע, כך שתוכלו לזהות באופן מיידי אילו שאילתות פוגעות בביצועי היישום.
ניתוח אינדקס
מזהה אינדקסים שאינם בשימוש, כפולים וחסרים, כדי שתוכלו לנקות עומס אינדקסים ולהוסיף את האינדקסים שיאיצו בפועל את עומס העבודה שלכם.
מעקב אחר שטח והתנפחות
מציג גדלי טבלאות ואינדקסים עם ספירת טופלים מתים, כך שאתם יודעים מתי נדרש VACUUM או REINDEX לפני שהמקום הופך לבעיה.
ניטור חיבור
עוקב אחר חיבורים פעילים לפי משתמש, מסד נתונים ומצב, כך שתוכלו לזהות דליפות חיבורים ומיצוי מאגרים לפני שהם גורמים להפסקות שירות.
סטטיסטיקות שאילתות היסטוריות
לוכד נתוני שאילתות לאורך זמן ומציג אותם עם מחוון טווח זמן, מה שמקל על קישור בין ירידות בביצועים לפריסות או שינויי עומס.
למה להריץ את PgHero על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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