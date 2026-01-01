PgHero הוא דאשבורד ביצועים בקוד פתוח שנבנה במיוחד עבור PostgreSQL. הוא מציג שאילתות איטיות, אינדקסים שאינם בשימוש, טבלאות נפוחות, אינדקסים כפולים, אילוצים לא חוקיים וספירת חיבורים בממשק אינטרנט נקי — אין צורך במומחיות בבסיסי נתונים כדי לקרוא את מה שהוא מציג. כל מדד הוא ספציפי ל-PostgreSQL, כך שהדאשבורד עובר ישר למידע שחשוב לכוונון ולפתרון בעיות.

אירוח עצמי של PgHero אומר שפרטי ההתחברות של בסיס הנתונים שלכם ותבניות השאילתות לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. חברו אותו לכל מופע של PostgreSQL — קונטיינר באותו VPS, בסיס נתונים מנוהל מרוחק, או מספר בסיסי נתונים בו-זמנית — וקבלו דאשבורד ניטור קבוע הנגיש דרך הדפדפן שלכם.