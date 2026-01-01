התקינו Crucix בלחיצה אחת.
פלטפורמת OSINT המאגדת 27 מקורות נתונים גלובליים בזמן אמת ללוח בקרה מאוחד בתלת מימד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Crucix
Crucix היא פלטפורמת OSINT (מודיעין בקוד פתוח) שאוגרת נתונים מ-27 מקורות ציבוריים — כולל צילומי לוויין של NASA FIRMS, מעקב AIS ימי, נתוני סכסוכים של ACLED, אינדיקטורים כלכליים של FRED, ופידים של סנטימנט חברתי — לתוך לוח בקרה יחיד בזמן אמת הכולל גלובוס תלת-ממדי המופעל על ידי WebGL. הנתונים מתרעננים אוטומטית כל 15 דקות, ומספקים לכם מודעות מצבית רציפה ללא התערבות ידנית.
הפלטפורמה מספקת התראות רב-שכבתיות (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) באמצעות Telegram ו-Discord, רעיונות מסחר שנוצרו על ידי LLM, ופקודות בוט דו-כיווניות לתדרוכים לפי דרישה. אירוח עצמי של Crucix על ה-VPS שלכם שומר את כל מפתחות ה-API וארכיוני המודיעין על התשתית שלכם, מבטיח איסוף נתונים ללא הפרעה, ומעניק לכם שליטה מלאה על שמירה וגישה.
פיצ'רים עיקריים של Crucix
27 מקורות OSINT
מאגד נתוני לוויין, ימי, תעופה, עימותים, כלכלה וסנטימנט חברתי במקביל, עם הפחתת ביצועים הדרגתית כאשר מקור כלשהו אינו זמין.
הדמיית גלובוס תלת-ממדית
גלובוס המופעל על ידי WebGL מציג אירועים באופן גאוגרפי, מה שמקל על קישור אירועים בין אזורים במבט אחד.
מערכת התראות רב-שכבתית
מספק התראות בזק, עדיפות ושגרתיות באמצעות Telegram ו-Discord, כך שהתפתחויות קריטיות יגיעו אליכם באופן מיידי.
ניתוח בינת LLM
משתלב עם Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, וספקים אחרים ליצירת רעיונות מסחר וסיכומי אותות חכמים מנתונים שנאספו.
פקודות בוט דו-כיווניות
בקשו בדיקות סטטוס לפי דרישה, הפעילו סריקות ידניות, וקבלו תדריכים ישירות דרך פקודות בוט של Telegram או Discord.
למה להריץ את Crucix על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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