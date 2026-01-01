Crucix היא פלטפורמת OSINT (מודיעין בקוד פתוח) שאוגרת נתונים מ-27 מקורות ציבוריים — כולל צילומי לוויין של NASA FIRMS, מעקב AIS ימי, נתוני סכסוכים של ACLED, אינדיקטורים כלכליים של FRED, ופידים של סנטימנט חברתי — לתוך לוח בקרה יחיד בזמן אמת הכולל גלובוס תלת-ממדי המופעל על ידי WebGL. הנתונים מתרעננים אוטומטית כל 15 דקות, ומספקים לכם מודעות מצבית רציפה ללא התערבות ידנית.

הפלטפורמה מספקת התראות רב-שכבתיות (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) באמצעות Telegram ו-Discord, רעיונות מסחר שנוצרו על ידי LLM, ופקודות בוט דו-כיווניות לתדרוכים לפי דרישה. אירוח עצמי של Crucix על ה-VPS שלכם שומר את כל מפתחות ה-API וארכיוני המודיעין על התשתית שלכם, מבטיח איסוף נתונים ללא הפרעה, ומעניק לכם שליטה מלאה על שמירה וגישה.