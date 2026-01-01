התקינו LMS בלחיצה אחת.
שרת סטרימינג למוזיקה קל משקל באחסון עצמי עם API תואם Subsonic לכל לקוח מוזיקה.
בחרו תוכנית VPS עבור LMS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LMS
LMS (Lightweight Music Server) הוא שרת סטרימינג למוזיקה בקוד פתוח באירוח עצמי, שנכתב ב-C++. הוא חושף את ספריית המוזיקה האישית שלכם דרך ממשק ווב מהיר ו-API תואם Subsonic. הוא מבצע אינדוקס לתיקיית קובצי אודיו, מחלץ מטא-דאטה ועטיפות אלבומים, ומאפשר לכם להזרים מכל דפדפן או מכל אחת מעשרות אפליקציות המובייל והדסקטופ שכבר תומכות בפרוטוקול Subsonic.
אירוח עצמי של LMS על VPS משלכם שומר את אוסף המוזיקה והיסטוריית ההאזנה שלכם בתוך התשתית שלכם, במקום שירות SaaS לסטרימינג שכורה נתוני האזנה. סביבת הריצה של C++ קטנה מספיק כדי להתאים לתוכניות VPS צנועות, וה-API של Subsonic אומר שלקוחות מועדפים קיימים כמו substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music ו-play:Sub עובדים ישר מהקופסה מבלי לכתוב אינטגרציות מותאמות אישית.
פיצ'רים עיקריים של LMS
API תואם Subsonic
עובד עם המערכת האקולוגית הרחבה של לקוחות Subsonic ב-iOS, אנדרואיד, macOS, Windows ולינוקס ללא כל מתאם מותאם אישית.
המלצות חכמות
יוצרת אשכולות של אמנים ורצועות דומים מתגים והיסטוריית האזנה כדי להפעיל הפעלה אוטומטית, מצב רדיו וגילוי.
סקרובלינג Last.fm
מתעד נגינות ל-Last.fm או לחלופות באירוח עצמי כמו Maloja, ושומר על היסטוריית האזנה מאוחדת בכל המכשירים.
חשבונות רב-משתמשים
כל משתמש מקבל פלייליסטים משלו, דירוגים, היסטוריית האזנה ושירים מסומנים בכוכב, תוך כדי שיתוף אותה ספרייה בסיסית.
הרכבת ספרייה בקריאה בלבד
תיקיית המוזיקה מותקנת לקריאה בלבד, כך שהשרת לא יכול לשנות בטעות את קובצי האודיו שלכם במהלך סריקות או המרה.
ליבת C++ קלת משקל
דמון C++ מקומפל בתוספת SQLite נשאר קטן בדיסק ובזיכרון, ומותיר מקום לשאר השירותים המתארחים בעצמכם.
למה להריץ את LMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.