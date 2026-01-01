LMS (Lightweight Music Server) הוא שרת סטרימינג למוזיקה בקוד פתוח באירוח עצמי, שנכתב ב-C++. הוא חושף את ספריית המוזיקה האישית שלכם דרך ממשק ווב מהיר ו-API תואם Subsonic. הוא מבצע אינדוקס לתיקיית קובצי אודיו, מחלץ מטא-דאטה ועטיפות אלבומים, ומאפשר לכם להזרים מכל דפדפן או מכל אחת מעשרות אפליקציות המובייל והדסקטופ שכבר תומכות בפרוטוקול Subsonic.

אירוח עצמי של LMS על VPS משלכם שומר את אוסף המוזיקה והיסטוריית ההאזנה שלכם בתוך התשתית שלכם, במקום שירות SaaS לסטרימינג שכורה נתוני האזנה. סביבת הריצה של C++ קטנה מספיק כדי להתאים לתוכניות VPS צנועות, וה-API של Subsonic אומר שלקוחות מועדפים קיימים כמו substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music ו-play:Sub עובדים ישר מהקופסה מבלי לכתוב אינטגרציות מותאמות אישית.