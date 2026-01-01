התקינו DHIS2 בלחיצה אחת.
פלטפורמת מידע בריאותי בקוד פתוח, המשמשת שירותי בריאות לאומיים ביותר מ-70 מדינות ברחבי העולם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DHIS2
DHIS2 היא מערכת ניהול מידע הבריאות הגדולה בעולם בקוד פתוח, הפרוסה ביותר מ-70 מדינות כדי ללכוד, לנתח ולדווח על נתוני בריאות שגרתיים, חיסונים, מעקב אחר מחלות ונתונים לוגיסטיים. היא נבנתה על ידי אוניברסיטת אוסלו וקהילה גלובלית של שותפים מהמגזר הציבורי, ומהווה בסיס לתוכניות בריאות לאומיות המשרתות כ-2.4 מיליארד אנשים.
אירוח עצמי של DHIS2 ב-VPS שלכם שומר על נתוני מטופלים ותוכניות רגישים באופן מלא תחת סמכותכם, מאפשר לכם להתאים מטא-דאטה, לוחות מחוונים ואינטגרציות לזרימות עבודה מקומיות, ומונע עמלות לפי משתמש הקשורות לספקי HMIS קנייניים.
פיצ'רים עיקריים של DHIS2
לכידת נתונים רב-ערוצית
איסוף נתונים מצטברים, פרטניים ונתוני אירועים באמצעות טפסי אינטרנט, לקוחות אנדרואיד, SMS וייבוא בכמויות גדולות באלפי מתקנים.
אנליטיקה חזותית
בנו טבלאות ציר, תרשימים, מפות ו-דאשבורדים ישירות מנתונים שנאספו מבלי לייצא לכלים חיצוניים.
תוכנות מעקב
עקבו אחר מקרים פרטניים, מוטבים ושרשרות אספקה לאורך זמן, באמצעות תוכניות מעקב אורך הניתנות להגדרה.
ניהול מטאדאטה
להגדיר יחידות ארגוניות, רכיבי נתונים, אינדיקטורים וכללי אימות באמצעות מודל גמיש המותאם על ידי משרדי הבריאות.
RESTful Web API
שלבו מאגרים, מערכות מעבדה וצינורות דיווח באמצעות REST API מתועד ופלטפורמת האפליקציות של DHIS2.
אנדרואיד אופליין-תחילה
עובדי שטח קולטים נתונים במצב לא מקוון באמצעות אפליקציית DHIS2 Android Capture ומסנכרנים אותם ברגע שהקישוריות חוזרת.
למה להריץ את DHIS2 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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