DHIS2 היא מערכת ניהול מידע הבריאות הגדולה בעולם בקוד פתוח, הפרוסה ביותר מ-70 מדינות כדי ללכוד, לנתח ולדווח על נתוני בריאות שגרתיים, חיסונים, מעקב אחר מחלות ונתונים לוגיסטיים. היא נבנתה על ידי אוניברסיטת אוסלו וקהילה גלובלית של שותפים מהמגזר הציבורי, ומהווה בסיס לתוכניות בריאות לאומיות המשרתות כ-2.4 מיליארד אנשים.

אירוח עצמי של DHIS2 ב-VPS שלכם שומר על נתוני מטופלים ותוכניות רגישים באופן מלא תחת סמכותכם, מאפשר לכם להתאים מטא-דאטה, לוחות מחוונים ואינטגרציות לזרימות עבודה מקומיות, ומונע עמלות לפי משתמש הקשורות לספקי HMIS קנייניים.