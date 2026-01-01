התקינו Glance בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח מחוונים קל משקל באירוח עצמי המרכז פידים של RSS, מזג אוויר, סטטיסטיקות שרת ועוד לתצוגה אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור Glance
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Glance
Glance הוא לוח בקרה באחסון עצמי מבוסס Go, המרכז את זרמי המידע החשובים שלכם לדף אחד הניתן להתאמה אישית. הוא תומך באוסף רחב של ווידג'טים — הזנות RSS, תחזיות מזג אוויר, Hacker News, Reddit, ערוצי YouTube, סטטיסטיקות שרת, סטטוס קונטיינרי Docker, ועוד — המתעדכנים כולם בזמן אמת עם צריכת משאבים מינימלית.
אירוח Glance על ה-VPS שלכם שומר על הזנות הנתונים האישיים שלכם פרטיות ומאפשר אינטגרציה עם APIs ושירותים פנימיים שאינם נגישים לחלופות באחסון ענן. תצורה ברירת מחדל נוצרת אוטומטית בהפעלה הראשונה כך שתוכלו לגשת ללוח בקרה פעיל מיד לאחר הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של Glance
צבירת פידים אחידה
משכו פידים של RSS, פוסטים מ-Reddit, Hacker News, ועדכונים מרשתות חברתיות לתוך תצוגת דאשבורד אחת הניתנת לגלילה.
ניטור שרת וקונטיינר
נטרו את מצב קונטיינרי Docker ומדדי שרת לצד פידים של התוכן שלכם מבלי להחליף כלים.
ספריית ווידג'טים נרחבת
לוח שנה, מזג אוויר, נתוני שוק, ערוצי YouTube ושידורי Twitch זמינים כווידג'טים הניתנים להתאמה אישית.
בינארי Go קל משקל
נבנה ב-Go לצריכת זיכרון ומעבד מינימלית, Glance פועל בנוחות לצד שירותים אחרים ב-VPS משותף.
אינטגרציות API מותאמות אישית
חברו ממשקי API פנימיים ומקורות נתונים קנייניים כדי להציג מדדים פרטיים שאליהם לוחות בקרה מתארחים אינם יכולים לגשת.
למה להריץ את Glance על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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