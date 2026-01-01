Glance הוא לוח בקרה באחסון עצמי מבוסס Go, המרכז את זרמי המידע החשובים שלכם לדף אחד הניתן להתאמה אישית. הוא תומך באוסף רחב של ווידג'טים — הזנות RSS, תחזיות מזג אוויר, Hacker News, Reddit, ערוצי YouTube, סטטיסטיקות שרת, סטטוס קונטיינרי Docker, ועוד — המתעדכנים כולם בזמן אמת עם צריכת משאבים מינימלית.

אירוח Glance על ה-VPS שלכם שומר על הזנות הנתונים האישיים שלכם פרטיות ומאפשר אינטגרציה עם APIs ושירותים פנימיים שאינם נגישים לחלופות באחסון ענן. תצורה ברירת מחדל נוצרת אוטומטית בהפעלה הראשונה כך שתוכלו לגשת ללוח בקרה פעיל מיד לאחר הפריסה.