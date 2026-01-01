התקינו את Kutt בהתקנה בלחיצה אחת.
מקצר כתובות אתרים מודרני בקוד פתוח עם דומיינים מותאמים אישית, אנליטיקת קליקים ו-API REST מלא.
בחרו תוכנית VPS עבור Kutt
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kutt
Kutt הוא מקצר כתובות URL באחסון עצמי, שמעניק לכם שליטה מלאה על הקישורים המקוצרים שלכם, נתוני האנליטיקה וגישת המשתמשים. צרו כתובות URL מקוצרות ממותגות בדומיין שלכם, עקבו אחר נתוני קליקים לכל קישור, ונהלו הכל דרך ממשק ניהול נקי — מבלי לשלוח נתונים לשירותים מסחריים כמו Bitly או TinyURL.
מעבר לקיצור בסיסי, Kutt מאפשר לכם להגן על קישורים באמצעות סיסמאות, להגדיר תאריכי תפוגה אוטומטיים, ולנהל משתמשים רשומים. REST API מלא ותוספי דפדפן ל-Chrome ו-Firefox מקלים על שילוב יצירת קישורים בתהליכי עבודה קיימים. אחסון עצמי פירושו שנתוני הקישורים שלכם נשארים פרטיים ואינכם משלמים עמלות לפי קליק.
פיצ'רים עיקריים של Kutt
תמיכה בדומיין מותאם אישית
הגישו קישורים מקוצרים מהדומיין הממותג שלכם, כך שכל כתובת URL שתשתפו תחזק את הזהות שלכם במקום שירות של צד שלישי.
אנליטיקה לכל קישור
עקבו אחר ספירת קליקים, מפנים, מדינות ומכשירים עבור כל קישור מקוצר כדי למדוד טווח הגעה וביצועי קמפיין.
קישורים מוגנים בסיסמה
הוסיפו סיסמה אופציונלית לכל קישור, כך שרק אנשים עם הסיסמה יוכלו להגיע לכתובת ה-URL היעד.
תפוגת קישור
הגדירו תאריך תפוגה אוטומטי לכל קישור והוא יפסיק לפעול ללא כל התערבות ידנית — שימושי עבור קמפיינים מוגבלים בזמן.
REST API
צרו, נהלו ומחקו קישורים באופן תכנותי באמצעות API עשיר בתכונות, מה שהופך את השילוב של Kutt לאפליקציות ולתהליכי העבודה שלכם לקל.
ניהול משתמשים
פאנל הניהול מאפשר לנהל משתמשים רשומים וכל הקישורים ברחבי המערכת, כאשר הרשמה וגישה אנונימית מושבתות כברירת מחדל.
למה להריץ את Kutt על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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