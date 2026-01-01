Kutt הוא מקצר כתובות URL באחסון עצמי, שמעניק לכם שליטה מלאה על הקישורים המקוצרים שלכם, נתוני האנליטיקה וגישת המשתמשים. צרו כתובות URL מקוצרות ממותגות בדומיין שלכם, עקבו אחר נתוני קליקים לכל קישור, ונהלו הכל דרך ממשק ניהול נקי — מבלי לשלוח נתונים לשירותים מסחריים כמו Bitly או TinyURL.

מעבר לקיצור בסיסי, Kutt מאפשר לכם להגן על קישורים באמצעות סיסמאות, להגדיר תאריכי תפוגה אוטומטיים, ולנהל משתמשים רשומים. REST API מלא ותוספי דפדפן ל-Chrome ו-Firefox מקלים על שילוב יצירת קישורים בתהליכי עבודה קיימים. אחסון עצמי פירושו שנתוני הקישורים שלכם נשארים פרטיים ואינכם משלמים עמלות לפי קליק.