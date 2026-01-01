עד 69% הנחה עבור FileFlows

התקינו FileFlows בלחיצה אחת.

מעבד קבצי מדיה אוטומטי שמבצע המרה חכמה ואופטימיזציה לספרייה שלכם, ומקטין את נפח הקבצים בעד 90%.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו FileFlows בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור FileFlows

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם FileFlows

FileFlows היא מערכת חכמה לעיבוד קבצים שמנהלת ומייעלת באופן אוטומטי את ספריית המדיה שלכם באמצעות תהליכי עבודה ויזואליים הניתנים להתאמה אישית. היא מנטרת תיקיות עבור קבצים חדשים, מיישמת כללי טרנסקודינג חכמים, ויכולה להפחית את דרישות האחסון בעד 90% — והכל ללא התערבות ידנית. תמיכה בהאצת חומרה עבור Intel QuickSync, NVIDIA ו-AMD שומרת על עיבוד מהיר גם בספריות גדולות.

אירוח עצמי של FileFlows ב-VPS שלכם מעניק לתהליכי עבודת המדיה שלכם משאבי CPU ייעודיים מסביב לשעון, שומר על עיבוד הספרייה שלכם פרטי לחלוטין, ונמנע מעלויות לפי קובץ וממגבלות רוחב פס של שירותי טרנסקודינג מבוססי ענן.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של FileFlows

מעצב זרימה חזותי

בנו צינורות עיבוד מותאמים אישית באמצעות עורך זרימה בשיטת גרירה ושחרור — אין צורך בתסריטים כדי ליצור תהליכי עבודה מורכבים מרובי שלבים.

עד 90% צמצום בגודל

המרה חכמה ל-H.265/HEVC, AV1 וקודקים מודרניים אחרים מקטינה באופן דרמטי את גודל הקבצים תוך שמירה על איכות חזותית.

האצת חומרה

תומך ב-Intel QuickSync, ב-NVIDIA NVENC ובמקודדי AMD כדי להוריד את הטרנסקודינג מה-CPU ולעבד קבצים מהר יותר באופן משמעותי.

ניטור קבצים אוטומטי

צופה בספריות אחר קבצים חדשים ומפעיל עיבוד אוטומטי, כך שהספרייה שלך נשארת אופטימלית ללא כל התערבות ידנית.

מערכת אקולוגית של חיבורים

הרחיבו את FileFlows עם תוספים ל-נורמליזציית שמע, ניהול כתוביות, שינוי שמות קבצים, ו-אינטגרציה עם שרתי מדיה כמו Plex ו-Jellyfin.

למה להריץ את FileFlows על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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