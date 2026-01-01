התקינו FileFlows בלחיצה אחת.
מעבד קבצי מדיה אוטומטי שמבצע המרה חכמה ואופטימיזציה לספרייה שלכם, ומקטין את נפח הקבצים בעד 90%.
בחרו תוכנית VPS עבור FileFlows
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FileFlows
FileFlows היא מערכת חכמה לעיבוד קבצים שמנהלת ומייעלת באופן אוטומטי את ספריית המדיה שלכם באמצעות תהליכי עבודה ויזואליים הניתנים להתאמה אישית. היא מנטרת תיקיות עבור קבצים חדשים, מיישמת כללי טרנסקודינג חכמים, ויכולה להפחית את דרישות האחסון בעד 90% — והכל ללא התערבות ידנית. תמיכה בהאצת חומרה עבור Intel QuickSync, NVIDIA ו-AMD שומרת על עיבוד מהיר גם בספריות גדולות.
אירוח עצמי של FileFlows ב-VPS שלכם מעניק לתהליכי עבודת המדיה שלכם משאבי CPU ייעודיים מסביב לשעון, שומר על עיבוד הספרייה שלכם פרטי לחלוטין, ונמנע מעלויות לפי קובץ וממגבלות רוחב פס של שירותי טרנסקודינג מבוססי ענן.
פיצ'רים עיקריים של FileFlows
מעצב זרימה חזותי
בנו צינורות עיבוד מותאמים אישית באמצעות עורך זרימה בשיטת גרירה ושחרור — אין צורך בתסריטים כדי ליצור תהליכי עבודה מורכבים מרובי שלבים.
עד 90% צמצום בגודל
המרה חכמה ל-H.265/HEVC, AV1 וקודקים מודרניים אחרים מקטינה באופן דרמטי את גודל הקבצים תוך שמירה על איכות חזותית.
האצת חומרה
תומך ב-Intel QuickSync, ב-NVIDIA NVENC ובמקודדי AMD כדי להוריד את הטרנסקודינג מה-CPU ולעבד קבצים מהר יותר באופן משמעותי.
ניטור קבצים אוטומטי
צופה בספריות אחר קבצים חדשים ומפעיל עיבוד אוטומטי, כך שהספרייה שלך נשארת אופטימלית ללא כל התערבות ידנית.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את FileFlows עם תוספים ל-נורמליזציית שמע, ניהול כתוביות, שינוי שמות קבצים, ו-אינטגרציה עם שרתי מדיה כמו Plex ו-Jellyfin.
למה להריץ את FileFlows על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.