FileFlows היא מערכת חכמה לעיבוד קבצים שמנהלת ומייעלת באופן אוטומטי את ספריית המדיה שלכם באמצעות תהליכי עבודה ויזואליים הניתנים להתאמה אישית. היא מנטרת תיקיות עבור קבצים חדשים, מיישמת כללי טרנסקודינג חכמים, ויכולה להפחית את דרישות האחסון בעד 90% — והכל ללא התערבות ידנית. תמיכה בהאצת חומרה עבור Intel QuickSync, NVIDIA ו-AMD שומרת על עיבוד מהיר גם בספריות גדולות.

אירוח עצמי של FileFlows ב-VPS שלכם מעניק לתהליכי עבודת המדיה שלכם משאבי CPU ייעודיים מסביב לשעון, שומר על עיבוד הספרייה שלכם פרטי לחלוטין, ונמנע מעלויות לפי קובץ וממגבלות רוחב פס של שירותי טרנסקודינג מבוססי ענן.