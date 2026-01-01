פרוסו Locust בהתקנה בלחיצה אחת.
פריימוורק לבדיקות עומס ב-Python, הניתן לתכנות, לסימולציה של משתמשים בו-זמניים, עם לוח מחוונים אינטרנטי בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Locust
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Locust
Locust הוא כלי לבדיקות עומס מבוסס Python בקוד פתוח, שמאפשר לצוותי הנדסה להגדיר התנהגות משתמשים בקוד Python פשוט ולשחזר מיליוני בקשות בו-זמניות מול כל יעד HTTP או פרוטוקול מותאם אישית. בניגוד לכלי GUI-first, תרחישי Locust הם סקריפטים מנוהלי גרסאות, מה שהופך בדיקות לקלות לבדיקה, פרמטריזציה ושילוב בצינורות CI/CD.
ממשק המשתמש המובנה מציג תפוקה חיה, אחוזי זמן תגובה ושיעורי שגיאות בזמן שהבדיקות רצות, ומאפשר לכם להעלות או להוריד משתמשים בזמן אמת ללא הפעלה מחדש. אירוח עצמי של Locust ב-VPS שלכם שומר את תעבורת הבדיקות והאישורים מחוץ לתשתית SaaS של צד שלישי ומאפשר לכם למקם את מחולל העומס קרוב למערכת היעד כדי למזער השהיית רשת מלאכותית.
פיצ'רים עיקריים של Locust
קובצי Locust של Python
כתבו תרחישי בדיקה כקלאסים רגילים של Python עם גישה מלאה לספרייה הסטנדרטית ולחבילות צד שלישי, המאפשרים בקרת גרסאות ושילוב CI.
דאשבורד אינטרנט בזמן אמת
עקבו אחר בקשות לשנייה, אחוזיון זמני תגובה ושיעורי כשל בזמן אמת בדפדפן שלכם, והתאימו את ספירת המשתמשים המקבילים מבלי לעצור את הבדיקה.
יצירת עומס מבוזר
הוסיפו צמתי עבודה לתיאום עומס ממכונות מרובות, המאפשרים הרחבה למיליוני משתמשים בו-זמניים עם סטטיסטיקות מצטברות הנאספות באופן מרכזי.
תמיכה בכל פרוטוקול
ניתן לבדוק REST APIs, WebSockets, gRPC, ופרוטוקולי TCP מותאמים אישית על ידי הרחבת מחלקת הבסיס User עם כל ספריית Python.
מצב Headless CI
הריצו בדיקות באופן לא אינטראקטיבי עם ספי מעבר/כישלון הניתנים להגדרה על שיעורי כשל וזמני השהיה כדי לחסום פריסות באופן אוטומטי ב-pipeline שלכם.
למה להריץ את Locust על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.