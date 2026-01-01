עד 69% הנחה עבור Locust

פרוסו Locust בהתקנה בלחיצה אחת.

פריימוורק לבדיקות עומס ב-Python, הניתן לתכנות, לסימולציה של משתמשים בו-זמניים, עם לוח מחוונים אינטרנטי בזמן אמת.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Locust בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Locust

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Locust

Locust הוא כלי לבדיקות עומס מבוסס Python בקוד פתוח, שמאפשר לצוותי הנדסה להגדיר התנהגות משתמשים בקוד Python פשוט ולשחזר מיליוני בקשות בו-זמניות מול כל יעד HTTP או פרוטוקול מותאם אישית. בניגוד לכלי GUI-first, תרחישי Locust הם סקריפטים מנוהלי גרסאות, מה שהופך בדיקות לקלות לבדיקה, פרמטריזציה ושילוב בצינורות CI/CD.

ממשק המשתמש המובנה מציג תפוקה חיה, אחוזי זמן תגובה ושיעורי שגיאות בזמן שהבדיקות רצות, ומאפשר לכם להעלות או להוריד משתמשים בזמן אמת ללא הפעלה מחדש. אירוח עצמי של Locust ב-VPS שלכם שומר את תעבורת הבדיקות והאישורים מחוץ לתשתית SaaS של צד שלישי ומאפשר לכם למקם את מחולל העומס קרוב למערכת היעד כדי למזער השהיית רשת מלאכותית.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Locust

קובצי Locust של Python

כתבו תרחישי בדיקה כקלאסים רגילים של Python עם גישה מלאה לספרייה הסטנדרטית ולחבילות צד שלישי, המאפשרים בקרת גרסאות ושילוב CI.

דאשבורד אינטרנט בזמן אמת

עקבו אחר בקשות לשנייה, אחוזיון זמני תגובה ושיעורי כשל בזמן אמת בדפדפן שלכם, והתאימו את ספירת המשתמשים המקבילים מבלי לעצור את הבדיקה.

יצירת עומס מבוזר

הוסיפו צמתי עבודה לתיאום עומס ממכונות מרובות, המאפשרים הרחבה למיליוני משתמשים בו-זמניים עם סטטיסטיקות מצטברות הנאספות באופן מרכזי.

תמיכה בכל פרוטוקול

ניתן לבדוק REST APIs, WebSockets, gRPC, ופרוטוקולי TCP מותאמים אישית על ידי הרחבת מחלקת הבסיס User עם כל ספריית Python.

מצב Headless CI

הריצו בדיקות באופן לא אינטראקטיבי עם ספי מעבר/כישלון הניתנים להגדרה על שיעורי כשל וזמני השהיה כדי לחסום פריסות באופן אוטומטי ב-pipeline שלכם.

למה להריץ את Locust על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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