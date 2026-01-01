Locust הוא כלי לבדיקות עומס מבוסס Python בקוד פתוח, שמאפשר לצוותי הנדסה להגדיר התנהגות משתמשים בקוד Python פשוט ולשחזר מיליוני בקשות בו-זמניות מול כל יעד HTTP או פרוטוקול מותאם אישית. בניגוד לכלי GUI-first, תרחישי Locust הם סקריפטים מנוהלי גרסאות, מה שהופך בדיקות לקלות לבדיקה, פרמטריזציה ושילוב בצינורות CI/CD.

ממשק המשתמש המובנה מציג תפוקה חיה, אחוזי זמן תגובה ושיעורי שגיאות בזמן שהבדיקות רצות, ומאפשר לכם להעלות או להוריד משתמשים בזמן אמת ללא הפעלה מחדש. אירוח עצמי של Locust ב-VPS שלכם שומר את תעבורת הבדיקות והאישורים מחוץ לתשתית SaaS של צד שלישי ומאפשר לכם למקם את מחולל העומס קרוב למערכת היעד כדי למזער השהיית רשת מלאכותית.