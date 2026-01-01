PicoClaw הוא עוזר AI עצמאי בקוד פתוח שיזמה Sipeed ונכתב כולו ב-Go מאפס. הפרויקט נבנה מחדש באמצעות תהליך אתחול עצמי — סוכן ה-AI עצמו הוביל את העברת הארכיטקטורה ואת אופטימיזציית הקוד — ויצר קובץ בינארי סטטי יחיד שמופעל בפחות משנייה ורץ על ליבת מעבד אחת.

PicoClaw, שתוכנן להיות קטן, מהיר וניתן לפריסה בכל מקום, מריץ את אותם עומסי עבודה כמו פלטפורמות סוכנים כבדות בהרבה, תוך צריכת כ-10MB של זיכרון RAM. אירוח עצמי של ה-launcher על שרת VPS מעניק לכם קונסולה מבוססת דפדפן, תצורה מתמשכת ושער (gateway) ארוך טווח שמחבר את ה-LLM שבחרתם לטלגרם, דיסקורד, מטריקס, WeChat, ולכל שרת MCP שתפנו אותו אליו.