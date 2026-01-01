פרסו את PicoClaw בהתקנה בלחיצה אחת.
מסייע AI קל במיוחד שנכתב ב-Go עם תמיכה מקורית ב-MCP ו-30+ אינטגרציות של ספקי LLM.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PicoClaw
PicoClaw הוא עוזר AI עצמאי בקוד פתוח שיזמה Sipeed ונכתב כולו ב-Go מאפס. הפרויקט נבנה מחדש באמצעות תהליך אתחול עצמי — סוכן ה-AI עצמו הוביל את העברת הארכיטקטורה ואת אופטימיזציית הקוד — ויצר קובץ בינארי סטטי יחיד שמופעל בפחות משנייה ורץ על ליבת מעבד אחת.
PicoClaw, שתוכנן להיות קטן, מהיר וניתן לפריסה בכל מקום, מריץ את אותם עומסי עבודה כמו פלטפורמות סוכנים כבדות בהרבה, תוך צריכת כ-10MB של זיכרון RAM. אירוח עצמי של ה-launcher על שרת VPS מעניק לכם קונסולה מבוססת דפדפן, תצורה מתמשכת ושער (gateway) ארוך טווח שמחבר את ה-LLM שבחרתם לטלגרם, דיסקורד, מטריקס, WeChat, ולכל שרת MCP שתפנו אותו אליו.
פיצ'רים עיקריים של PicoClaw
טביעת רגל נמוכה במיוחד
שימוש בזיכרון ליבה מתחת ל-10MB וזמני אתחול של פחות משנייה משמעותם ש-**VPS** יחיד יכול לארח את **PicoClaw** לצד שאר ה-stack שלכם ללא תקורה מדידה.
מפעיל קונסולת ווב
משגר מבוסס דפדפן ביציאה 18800 מנחה אתכם דרך הגדרת ספק, ערוץ ושער ללא עריכה ידנית של קובצי JSON.
תמיכה מובנית ב-MCP
אינטגרציה מהשורה הראשונה של Model Context Protocol מאפשרת לכם לחבר כל שרת MCP כדי להרחיב את יכולות הסוכן מבלי לכתוב תוספים מותאמים אישית.
30+ ספקי LLM
השתמשו ב-OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, ועוד דרך תצורת model_list אחת.
שער רב-ערוצי
שער הפועל לאורך זמן חושף את הסוכן שלכם דרך טלגרם, דיסקורד, מטריקס, IRC, WeChat ו-WeCom מפריסה יחידה.
ניתוב מודל חכם
ניתוב מבוסס כללים שולח שאילתות פשוטות למודלים קלי משקל ואת המורכבות למודלי דגל, מקצץ בהוצאות ה-API מבלי לפגוע באיכות.
למה להריץ את PicoClaw על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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