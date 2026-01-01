Hister הוא מנוע חיפוש בקוד פתוח שמבצע אינדוקס טקסט מלא אוטומטי לאתרים שבהם אתם מבקרים, והופך את היסטוריית הגלישה שלכם לבסיס ידע פרטי וניתן לחיפוש. במקום לגלול ברשימת היסטוריה כרונולוגית או להסתמך על מנועי חיפוש מרוחקים שמבצעים פרופיל לכל שאילתה, Hister מאפשר לכם למצוא כל עמוד שכבר קראתם באמצעות התוכן שלו, ולא רק לפי הכותרת או ה-URL שלו.

אירוח עצמי של Hister שומר את נתוני הגלישה שלכם, התוכן המאונדקס ושאילתות החיפוש שלכם במלואם ב-VPS שלכם. אותה אינסטנס יכולה לסרוק אתרים נוספים, לאנדקס קבצים מקומיים, לחשוף נקודת קצה של MCP לסוכני AI, ולשרת מספר משתמשים — הכל מבלי לשלוח שאילתה אחת לשירות צד שלישי.