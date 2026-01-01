התקינו Hister בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש אישי מקומי תחילה שמבצע אינדוקס טקסט מלא של היסטוריית הגלישה ובסיס הידע שלך.
בחרו תוכנית VPS עבור Hister
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hister
Hister הוא מנוע חיפוש בקוד פתוח שמבצע אינדוקס טקסט מלא אוטומטי לאתרים שבהם אתם מבקרים, והופך את היסטוריית הגלישה שלכם לבסיס ידע פרטי וניתן לחיפוש. במקום לגלול ברשימת היסטוריה כרונולוגית או להסתמך על מנועי חיפוש מרוחקים שמבצעים פרופיל לכל שאילתה, Hister מאפשר לכם למצוא כל עמוד שכבר קראתם באמצעות התוכן שלו, ולא רק לפי הכותרת או ה-URL שלו.
אירוח עצמי של Hister שומר את נתוני הגלישה שלכם, התוכן המאונדקס ושאילתות החיפוש שלכם במלואם ב-VPS שלכם. אותה אינסטנס יכולה לסרוק אתרים נוספים, לאנדקס קבצים מקומיים, לחשוף נקודת קצה של MCP לסוכני AI, ולשרת מספר משתמשים — הכל מבלי לשלוח שאילתה אחת לשירות צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Hister
אינדקס היסטוריית טקסט מלא
מבצע אינדוקס אוטומטי לתוכן הממשי של דפים שבהם אתם מבקרים, כך שתוכלו לחפש לפי מה שנכתב, ולא רק לפי כתובת אתר (URL) או כותרת.
שפת שאילתות חזקה
סינון לפי דומיין, טווח תאריכים, שפה, תגיות וביטויי טקסט מלא באמצעות תחביר שאילתות ייעודי שנבנה לדיוק.
אינדוקס קבצים מקומיים
הפנו את Hister לתיקיות ב-VPS שלכם כדי לאנדקס הערות, מסמכים ומאגרי ידע לצד היסטוריית הגלישה שלכם.
סורק מובנה
הרחיבו את האינדקס על ידי סריקת אתרים חיצוניים באמצעות סורק HTTP מסורתי או דפדפן ללא ממשק משתמש עבור דפים עתירי JavaScript.
תמיכה בריבוי משתמשים
אחסנו מופע משותף עבור צוות או קהילה מקומית עם אינדקסים לכל משתמש ואימות מבוסס OAuth.
אינטגרציה של AI ו-MCP
אפשרו חיפוש סמנטי אופציונלי וחשפו תוצאות לסוכני AI באמצעות נקודת קצה של Model Context Protocol.
למה להריץ את Hister על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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