התקנת Chartbrew בלחיצה אחת.
פלטפורמת דיווח בקוד פתוח שהופכת נתוני API, SQL ו-NoSQL ללוחות מחוונים חיים עם מסייע AI.
בחרו תוכנית VPS עבור Chartbrew
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Chartbrew
Chartbrew היא פלטפורמת ניתוח ודיווח בקוד פתוח, שנבנתה עבור צוותים שצריכים לשלב נתונים ממקורות מרובים לתוך דאשבורד חי יחיד. היא מתחברת ישירות ל-REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics, וכלים רבים של SaaS, ואז מציגה גרפים שמתרעננים לפי לוח זמנים ללא שירותי ETL של צד שלישי.
אירוח עצמי של Chartbrew ב-VPS משלכם שומר מפתחות API, תוצאות שאילתות ונתוני לקוחות בתוך הסביבה שלכם, מסיר תמחור לפי מושב בדאשבורדים משותפים, ומעניק לכם שליטה מלאה על האופן שבו דוחות מתוזמנים, מוטמעים ומשותפים עם לקוחות או בעלי עניין.
פיצ'רים עיקריים של Chartbrew
מחברים רב-מקורות
שלפו נתונים מ-REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, וכלי SaaS פופולריים לתוך תצוגת דאשבורד אחת.
עוזר AI לתרשימים
תארו את הגרף שאתם רוצים באנגלית פשוטה ותנו ל-AI המובנה ליצור עבורכם את השאילתה וההדמיה.
דוחות מתוזמנים
רענן מערכי נתונים לפי לוח זמנים של Cron ושלח תמונות מצב באימייל או ב-Slack כדי שבעלי העניין יקבלו נתונים עדכניים מבלי להתחבר.
לוחות מחוונים להטמעה
שתפו קישורים ציבוריים לקריאה בלבד או הטמיעו גרפים ישירות בפורטלי לקוחות, אינטראנטים ובאפליקציות חיצוניות באמצעות iframes.
שיתוף פעולה צוותי
הזמינו חברי צוות עם הרשאות מבוססות תפקידים כדי לבנות, לסקור ו-להגיב על לוחות מחוונים יחד.
למה להריץ את Chartbrew על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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