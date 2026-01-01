Chartbrew היא פלטפורמת ניתוח ודיווח בקוד פתוח, שנבנתה עבור צוותים שצריכים לשלב נתונים ממקורות מרובים לתוך דאשבורד חי יחיד. היא מתחברת ישירות ל-REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics, וכלים רבים של SaaS, ואז מציגה גרפים שמתרעננים לפי לוח זמנים ללא שירותי ETL של צד שלישי.

אירוח עצמי של Chartbrew ב-VPS משלכם שומר מפתחות API, תוצאות שאילתות ונתוני לקוחות בתוך הסביבה שלכם, מסיר תמחור לפי מושב בדאשבורדים משותפים, ומעניק לכם שליטה מלאה על האופן שבו דוחות מתוזמנים, מוטמעים ומשותפים עם לקוחות או בעלי עניין.