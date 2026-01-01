פרוסו התקנת Annif בלחיצה אחת.
ערכת כלים אוטומטית רב-לשונית לקיטלוג נושאי עבור ספריות, ארכיונים, מוזיאונים ותהליכי עבודה מחקריים.
בחרו תוכנית VPS עבור Annif
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Annif
Annif היא ערכת כלים בקוד פתוח מהספרייה הלאומית של פינלנד שמקצה מונחי נושא למסמכים באופן אוטומטי. היא משלבת מנגנוני קצה (backends) לקסיקליים, סטטיסטיים ולמידת מכונה כולל TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, ומודלי אנסמבל, כך שקטלוגים יכולים לבחור או לערום את האלגוריתמים המתאימים ביותר לכל אוסף ושפה.
אירוח עצמי של Annif על גבי ה-VPS שלכם שומר על קורפוסי אימון, אוצרות מילים מבוקרים ומטא-דאטה ביבליוגרפי בשליטתכם המלאה במקום לשלוח אותם לשירות אינדוקס של צד שלישי. הקונטיינר חושף REST API וממשק משתמש (UI) מבוסס דפדפן לבדיקת פרויקטים, כך ששילוב Annif בצינורות עבודה קיימים של קטלוג או בניית לקוחות מותאמים אישית דורש רק קריאות HTTP.
פיצ'רים עיקריים של Annif
backends אינדוקס מרובים
בחרו בין TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, ו-stwfsapy, או שלבו אותם למכלולים המותאמים לכל שפה ואוסף.
תמיכה רב לשונית
מנתחים הניתנים להגדרה מטפלים בפינית, שוודית, אנגלית, גרמנית, ובשפות אחרות באמצעות Snowball stemmers, Voikko, ו-spaCy pipelines.
REST API ו-UI ווב
ממשק משתמש מובנה בדפדפן מאפשר להתנסות בפרויקטים, בעוד שנקודת הקצה REST המתועדת ב-OpenAPI מחברת את Annif לכלי קטלוג קיימים.
אוצרות מונחים מבוקרים
טענו אוצרות מילים מסוג SKOS, TSV או CSV כגון YSO, LCSH, או תזאורוס משלכם כדי שההצעות יישארו מיושרות עם קובצי סמכות.
CLI לאימון והערכה
ניהול פרויקטים, אימון מודלים, והשוואת דיוק ורמת שליפה מול קורפוסים תקניים מוזהבים באמצעות ממשק שורת פקודה הניתן לתכנות.
למה להריץ את Annif על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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