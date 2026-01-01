Annif היא ערכת כלים בקוד פתוח מהספרייה הלאומית של פינלנד שמקצה מונחי נושא למסמכים באופן אוטומטי. היא משלבת מנגנוני קצה (backends) לקסיקליים, סטטיסטיים ולמידת מכונה כולל TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, ומודלי אנסמבל, כך שקטלוגים יכולים לבחור או לערום את האלגוריתמים המתאימים ביותר לכל אוסף ושפה.

אירוח עצמי של Annif על גבי ה-VPS שלכם שומר על קורפוסי אימון, אוצרות מילים מבוקרים ומטא-דאטה ביבליוגרפי בשליטתכם המלאה במקום לשלוח אותם לשירות אינדוקס של צד שלישי. הקונטיינר חושף REST API וממשק משתמש (UI) מבוסס דפדפן לבדיקת פרויקטים, כך ששילוב Annif בצינורות עבודה קיימים של קטלוג או בניית לקוחות מותאמים אישית דורש רק קריאות HTTP.