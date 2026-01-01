אולי הפעילו התקנה בלחיצה אחת.
יישום קוד פתוח לניהול פיננסים אישיים וניהול הון ששומר את כל הנתונים הפיננסיים שלכם על השרת שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Maybe
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Maybe
Maybe היא פלטפורמת ניהול פיננסים אישיים והון בקוד פתוח מלא, שנבנתה במקור כסטארט-אפ בגיבוי הון סיכון ושוחררה מאוחר יותר תחת רישיון AGPLv3. היא מאחדת חשבונות בנק, תיקי השקעות, נדל"ן והתחייבויות בלוח מחוונים אחד, עם מעקב אחר שווי נקי, קטגוריזציה של עסקאות ותכנון תקציב. שילוב אופציונלי של OpenAI מוסיף תובנות פיננסיות מבוססות AI מבלי להפוך אותן לחובה.
פריסת Maybe על שרת VPS משלכם משמעותה שנתוניכם הפיננסיים הרגישים לעולם אינם עוברים דרך שרתי צד שלישי, אתם נמנעים מדמי SaaS חוזרים, ואתם שומרים על יכולות ייצוא והתאמה אישית מלאות שפלטפורמות מסחריות מגבילות.
פיצ'רים עיקריים של Maybe
מעקב שווי נקי
איגוד כל החשבונות והנכסים בלוח מחוונים אחד, עם מגמות היסטוריות ותמיכה בריבוי מטבעות.
תיק השקעות
עקבו אחר מניות, קריפטו והשקעות אחרות עם סנכרון אוטומטי מבתי השקעות מובילים ועדכונים בזמן אמת.
סיווג עסקאות
כללים חכמים ואוטומציה אופציונלית מבוססת AI מסווגים הוצאות כך שהתקציבים יישארו מדויקים ללא מאמץ ידני.
פרטיות נתונים מלאה
נתונים פיננסיים חיים רק ב-VPS שלכם – ללא גישה של צד שלישי, ללא ניתוח פרסומי, ללא דמי מנוי SaaS.
AI תובנות פיננסיות
הביאו את מפתח ה-API של OpenAI כדי לפתוח ייעוץ פיננסי שיחתי והצעות סיווג אוטומטיות.
למה להריץ את Maybe על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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