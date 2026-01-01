Maybe היא פלטפורמת ניהול פיננסים אישיים והון בקוד פתוח מלא, שנבנתה במקור כסטארט-אפ בגיבוי הון סיכון ושוחררה מאוחר יותר תחת רישיון AGPLv3. היא מאחדת חשבונות בנק, תיקי השקעות, נדל"ן והתחייבויות בלוח מחוונים אחד, עם מעקב אחר שווי נקי, קטגוריזציה של עסקאות ותכנון תקציב. שילוב אופציונלי של OpenAI מוסיף תובנות פיננסיות מבוססות AI מבלי להפוך אותן לחובה.

פריסת Maybe על שרת VPS משלכם משמעותה שנתוניכם הפיננסיים הרגישים לעולם אינם עוברים דרך שרתי צד שלישי, אתם נמנעים מדמי SaaS חוזרים, ואתם שומרים על יכולות ייצוא והתאמה אישית מלאות שפלטפורמות מסחריות מגבילות.