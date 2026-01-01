פרוסו Browserless בלחיצה אחת.
כרום Headless כשירות עם API מסוג REST ו-WebSocket לגירוד נתונים מהאינטרנט, יצירת קובצי PDF ובדיקות אוטומטיות.
בחרו תוכנית VPS עבור Browserless
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Browserless
Browserless הופך את כרום ללא ממשק גרפי לשירות נגיש לרשת, ומסיר את המורכבות של ניהול תהליכי דפדפן, דליפות זיכרון וקונפליקטים של תלויות בתוך היישומים שלכם. מפתחים מתחברים באמצעות REST API או WebSocket תוך שימוש ב-Puppeteer, Playwright או Selenium — Browserless מטפל באופן אוטומטי במחזור חיי הסשן, ניקוי משאבים וביצוע מקבילי.
אירוח עצמי על VPS מעניק לכם שליטה מלאה על תצורת הדפדפן, סוכני משתמש (user agents) והגדרות פרוקסי, תוך ביטול עמלות לפי בקשה הנגבות על ידי שירותי אוטומציית דפדפנים בענן. לוגיקת גירוד נתונים רגישה ונתונים שחולצו נשארים בתוך התשתית שלכם, ואתם יכולים לכוונן את מגבלות הגישה המקבילה (concurrency limits) כדי להתאים למשאבים הזמינים.
פיצ'רים עיקריים של Browserless
REST ו-WebSocket API
שלוט ב-Chrome באופן פרוגרמטי דרך HTTP או WebSocket, תואם ל-Puppeteer, ל-Playwright, ול-Selenium מבלי לשנות את הקוד הקיים שלך.
יצירת PDF וצילום מסך
המירו כל כתובת אתר (URL) או HTML לקובץ PDF או צילום מסך מדויק עד לרמת הפיקסל, עם אפשרויות גמישות של אזור תצוגה (viewport), גודל נייר ומיקוד אלמנטים.
הַנהָלַת סשנים מקבילים
Browserless מנהל תורים ומטפל במספר הפעלות דפדפן מקבילות, מנקה משאבים באופן אוטומטי, כך שהמארח שלך לעולם לא יאזל מזיכרון.
אימות מבוסס אסימון
אסימון API שנוצר מראש מגביל גישה לשירות הדפדפן שלך, ומונע שימוש לא מורשה במשאבי המחשוב שלך.
סקראפינג עם רינדור JavaScript
מבצע JavaScript מלא בצד הלקוח בדפי היעד, מה שמאפשר לחלץ נתונים מ-SPAs ותוכן שנטען באופן דינמי, שאליו סקרייפרים סטטיים לא יכולים להגיע.
למה להריץ את Browserless על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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