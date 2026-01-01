Browserless הופך את כרום ללא ממשק גרפי לשירות נגיש לרשת, ומסיר את המורכבות של ניהול תהליכי דפדפן, דליפות זיכרון וקונפליקטים של תלויות בתוך היישומים שלכם. מפתחים מתחברים באמצעות REST API או WebSocket תוך שימוש ב-Puppeteer, Playwright או Selenium — Browserless מטפל באופן אוטומטי במחזור חיי הסשן, ניקוי משאבים וביצוע מקבילי.

אירוח עצמי על VPS מעניק לכם שליטה מלאה על תצורת הדפדפן, סוכני משתמש (user agents) והגדרות פרוקסי, תוך ביטול עמלות לפי בקשה הנגבות על ידי שירותי אוטומציית דפדפנים בענן. לוגיקת גירוד נתונים רגישה ונתונים שחולצו נשארים בתוך התשתית שלכם, ואתם יכולים לכוונן את מגבלות הגישה המקבילה (concurrency limits) כדי להתאים למשאבים הזמינים.