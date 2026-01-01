Tyk Gateway הוא שער API בקוד פתוח מלא המנהל אימות, הגבלת קצב, מכסות וטרנספורמציית בקשות עבור שירותי הקצה האחורי שלכם. ברישיון Mozilla Public License 2.0, כל תכונה של השער זמינה ללא מפתח רישיון — OAuth 2.0, אימות JWT, פרוקסי GraphQL ותמיכה בתוספים כלולים כולם בגרסת הקוד הפתוח.

Redis היא התלות היחידה, המספקת אחסון סשנים מבוזר ומוני הגבלת קצב. התצורה מטופלת באמצעות REST management API, מה שהופך את Tyk לתואם לזרימות עבודה של Infrastructure-as-Code וצינורות CI/CD. אירוח עצמי שומר את כל תעבורת ה-API, האישורים ונתוני השימוש בתוך התשתית שלכם.