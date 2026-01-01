פרוסו Tyk Gateway בלחיצה אחת.
שער API בקוד פתוח לאבטחה, ניהול וניטור ממשקי API מסוג REST, GraphQL ו-gRPC, ללא צורך ברישוי בתשלום או בחומות תשלום על פיצ'רים.
בחרו תוכנית VPS עבור Tyk Gateway
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tyk Gateway
Tyk Gateway הוא שער API בקוד פתוח מלא המנהל אימות, הגבלת קצב, מכסות וטרנספורמציית בקשות עבור שירותי הקצה האחורי שלכם. ברישיון Mozilla Public License 2.0, כל תכונה של השער זמינה ללא מפתח רישיון — OAuth 2.0, אימות JWT, פרוקסי GraphQL ותמיכה בתוספים כלולים כולם בגרסת הקוד הפתוח.
Redis היא התלות היחידה, המספקת אחסון סשנים מבוזר ומוני הגבלת קצב. התצורה מטופלת באמצעות REST management API, מה שהופך את Tyk לתואם לזרימות עבודה של Infrastructure-as-Code וצינורות CI/CD. אירוח עצמי שומר את כל תעבורת ה-API, האישורים ונתוני השימוש בתוך התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Tyk Gateway
תווכת אימות
הגנו על ממשקי API באמצעות OAuth 2.0, JWT, חתימות HMAC, אימות בסיסי, TLS הדדי, או מפתחות API — אין צורך בקוד אימות מותאם אישית.
הגבלת קצב ומכסות
אכפו מגבלות קצב ומכסות שימוש לכל משתמש, לכל יישום או לכל מדיניות, כדי למנוע שימוש לרעה ולהבטיח גישה הוגנת.
תמיכה בריבוי פרוטוקולים
ניתוב REST, GraphQL, gRPC, TCP, ו-WebSocket APIs דרך שער יחיד עם טרנספורמציה מודעת-פרוטוקול ופרוקסינג.
בקשת טרנספורמציה
שכתבו כתובות URL, הזריקו או הסירו כותרות, שנו גופי בקשות ותגובות, והמירו בין SOAP ל-GraphQL בזמן אמת.
חיבור middleware
הרחבת התנהגות ה-gateway עם לוגיקה מותאמת אישית שנכתבה ב-JavaScript, Python, Go, או gRPC, מבלי לשנות את בסיס הקוד המרכזי.
למה להריץ את Tyk Gateway על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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