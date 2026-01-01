פרוסו את Linkwarden בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל סימניות שיתופי שמארכב צילומי מסך מלאים של דפי אינטרנט, כך שקישורים שמורים לעולם לא ימותו.
בחרו תוכנית VPS עבור Linkwarden
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Linkwarden
Linkwarden הוא מנהל סימניות באירוח עצמי שפותר ריקבון קישורים על ידי ארכוב אוטומטי של תמונות מצב של דפים מלאים — כולל תמונות ועיצוב — ברגע שאתם שומרים קישור. הסימניות שלכם נשארות קריאות שנים רבות לאחר מכן, ללא קשר למה שקורה ל-URL המקורי. אוספים, תגיות, הדגשות והערות מאפשרים לכם לבנות בסיסי ידע מובנים במקום רשימות קישורים שטוחות.
אירוח עצמי של Linkwarden מעניק לכם ארכיון ללא הגבלה, מוגבל רק על ידי אחסון ה-VPS שלכם, פרטיות מלאה על דפוסי הגלישה שלכם, וללא סיכון לאבד שנים של סימניות שאצרתם עקב שירות ענן שנסגר או משנה את מודל התמחור שלו.
פיצ'רים עיקריים של Linkwarden
ארכוב עמוד שלם
מצלם אוטומטית תמונות מצב מלאות של עמודים, כך שתוכן שסומן במועדפים נשמר גם כאשר אתרים מקוריים יורדים מהרשת.
אוספים ו-תגיות
ארגנו סימניות לאוספים בעלי שמות עם תגיות מותאמות אישית והערות עבור מאגרי ידע מובנים וניתנים לחיפוש.
שיתוף פעולה רב-משתמשים
שתפו אוספים עם חברי צוות ונהלו גישה עם הרשאות לכל משתמש לצורך מחקר צוותי ושיתוף ידע.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בתוכן עמודים מאורכבים, בכותרות, בתיאורים ובביאורים כדי למצוא באופן מיידי כל דבר באוסף שלכם.
הרחבות דפדפן
שמרו דפים ישירות מ-Chrome או Firefox בלחיצה אחת, כשההרחבה לוכדת תוכן לפני שהוא נעלם.
למה להריץ את Linkwarden על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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