Linkwarden הוא מנהל סימניות באירוח עצמי שפותר ריקבון קישורים על ידי ארכוב אוטומטי של תמונות מצב של דפים מלאים — כולל תמונות ועיצוב — ברגע שאתם שומרים קישור. הסימניות שלכם נשארות קריאות שנים רבות לאחר מכן, ללא קשר למה שקורה ל-URL המקורי. אוספים, תגיות, הדגשות והערות מאפשרים לכם לבנות בסיסי ידע מובנים במקום רשימות קישורים שטוחות.

אירוח עצמי של Linkwarden מעניק לכם ארכיון ללא הגבלה, מוגבל רק על ידי אחסון ה-VPS שלכם, פרטיות מלאה על דפוסי הגלישה שלכם, וללא סיכון לאבד שנים של סימניות שאצרתם עקב שירות ענן שנסגר או משנה את מודל התמחור שלו.