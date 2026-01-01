התקינו OpenSpeedTest בהתקנה בלחיצה אחת.
בדיקת מהירות רשת HTML5 באחסון עצמי המודדת הורדה, העלאה, פינג ו-ג'יטר ללא תוספים או שירותי צד שלישי.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenSpeedTest
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenSpeedTest
OpenSpeedTest הוא יישום בדיקת מהירות HTML5 חינמי, בקוד פתוח, שפועל כולו בדפדפן ללא צורך ב-Flash, Java, או כל תוכנת צד לקוח. הוא מודד במדויק מהירות הורדה, מהירות העלאה, פינג, וג'יטר מכל דפדפן אינטרנט מודרני בטלפונים, טאבלטים, טלוויזיות חכמות, ומחשבים שולחניים.
אירוח עצמי של OpenSpeedTest על ה-VPS שלכם מעניק לכם נקודת קצה למדידה פרטית ובלתי מוטה, קרוב ליישומים המתארחים שלכם. בניגוד לשירותי בדיקת מהירות ציבוריים המושפעים מקשרי ספק אינטרנט, המופע שלכם מודד ביצועים אמיתיים לשרת שלכם — אידיאלי לאבחון בעיות רשת, אימות מהירויות ספק אינטרנט, ובדיקת ביצועים של חיבורי VPN מבלי לשתף נתונים כלשהם עם צדדים שלישיים.
פיצ'רים עיקריים של OpenSpeedTest
יישום HTML5 טהור
אין צורך בתוספים, Flash או Java — פועל בכל דפדפן מודרני ובכל מכשיר, כולל IE10 וחדשים יותר.
מדדי רשת מקיפים
מודד מהירות הורדה, מהירות העלאה, זמן השהיה של פינג ו-jitter בבדיקה אחת.
שרת NGINX קל משקל
צריכת משאבים מינימלית משמעותה ש-OpenSpeedTest פועל ביעילות לצד יישומים אחרים באותו VPS.
ללא שיתוף נתונים עם צד שלישי
כל נתוני הבדיקה נשארים בשרת שלכם — אף תוצאות מהירות, כתובות IP או נתוני שימוש לא נשלחים לשירותים חיצוניים.
עיצוב רספונסיבי
עובד על מחשב שולחני, טאבלט ונייד עם ממשק נקי ללא פרסומות והודעות שדרוג פרימיום.
למה להריץ את OpenSpeedTest על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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