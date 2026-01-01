OpenSpeedTest הוא יישום בדיקת מהירות HTML5 חינמי, בקוד פתוח, שפועל כולו בדפדפן ללא צורך ב-Flash, Java, או כל תוכנת צד לקוח. הוא מודד במדויק מהירות הורדה, מהירות העלאה, פינג, וג'יטר מכל דפדפן אינטרנט מודרני בטלפונים, טאבלטים, טלוויזיות חכמות, ומחשבים שולחניים.

אירוח עצמי של OpenSpeedTest על ה-VPS שלכם מעניק לכם נקודת קצה למדידה פרטית ובלתי מוטה, קרוב ליישומים המתארחים שלכם. בניגוד לשירותי בדיקת מהירות ציבוריים המושפעים מקשרי ספק אינטרנט, המופע שלכם מודד ביצועים אמיתיים לשרת שלכם — אידיאלי לאבחון בעיות רשת, אימות מהירויות ספק אינטרנט, ובדיקת ביצועים של חיבורי VPN מבלי לשתף נתונים כלשהם עם צדדים שלישיים.