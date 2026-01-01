HumHub היא פלטפורמת רשת חברתית ארגונית בקוד פתוח המאפשרת לארגונים לבנות קהילות אינטראנט פרטיות באירוח עצמי. היא משלבת את התחושה המוכרת של רשתות חברתיות — זרמי פעילות, מרחבים (ערוצי קבוצה), הודעות ישירות, פרופילי משתמשים והתראות — עם דרישות הבקרה והפרטיות של פלטפורמת צוות פנימית. בניגוד לחלופות מתארחות כמו Slack או Microsoft Teams, HumHub פועלת במלואה על התשתית שלכם ללא עלויות למשתמש או נתונים שעוזבים את השרתים שלכם.

HumHub, הבנויה על ארכיטקטורה מודולרית, מציעה שוק מודולים עם למעלה מ-100 מודולים חינמיים ופרימיום המכסים ויקי, לוחות שנה, ניהול משימות, סקרים, שיתוף קבצים ואימות LDAP/Active Directory — מה שהופך אותה להתאמה לצרכי שיתוף הפעולה הספציפיים של כל צוות או ארגון.