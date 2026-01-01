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פלטפורמת קוד פתוח לרשת חברתית ארגונית ואינטראנט לבניית קהילות צוות פרטיות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם HumHub
HumHub היא פלטפורמת רשת חברתית ארגונית בקוד פתוח המאפשרת לארגונים לבנות קהילות אינטראנט פרטיות באירוח עצמי. היא משלבת את התחושה המוכרת של רשתות חברתיות — זרמי פעילות, מרחבים (ערוצי קבוצה), הודעות ישירות, פרופילי משתמשים והתראות — עם דרישות הבקרה והפרטיות של פלטפורמת צוות פנימית. בניגוד לחלופות מתארחות כמו Slack או Microsoft Teams, HumHub פועלת במלואה על התשתית שלכם ללא עלויות למשתמש או נתונים שעוזבים את השרתים שלכם.
HumHub, הבנויה על ארכיטקטורה מודולרית, מציעה שוק מודולים עם למעלה מ-100 מודולים חינמיים ופרימיום המכסים ויקי, לוחות שנה, ניהול משימות, סקרים, שיתוף קבצים ואימות LDAP/Active Directory — מה שהופך אותה להתאמה לצרכי שיתוף הפעולה הספציפיים של כל צוות או ארגון.
פיצ'רים עיקריים של HumHub
מרחבים ו-ערוצים
ארגנו קהילות לתוך מרחבים ייעודיים — שלכל אחד מהם יש זרם פעילות משלו, חברים, קבצים ו-מודולים — עבור צוותים, מחלקות או פרויקטים.
100+ מודולים בחינם
הרחיבו את הפונקציונליות באמצעות מודולים מהשוק המכסים ויקי, לוחות שנה, סקרים, לוחות משימות, שיתוף קבצים ושיחות וידאו — רובם זמינים בחינם.
LDAP ו-SSO
אימות משתמשים באמצעות LDAP, Active Directory, SAML, או התחברות חברתית, תוך ריכוז ניהול הזהויות עם תשתית הספריות הקיימת שלכם.
גישה ל-REST API
REST API מלא מאפשר לכם לשלב את HumHub עם יישומים חיצוניים, לאוטומציה של הקצאת משתמשים, ולבניית תהליכי עבודה מותאמים אישית על גבי הפלטפורמה.
ערכות נושא מותאמות אישית
התאימו ערכות נושא ומיתוג מותאמים אישית כדי להתאים את הזהות החזותית של הארגון שלכם, כולל סמלי לוגו, צבעים, ועקיפות CSS מבלי לשנות קבצי ליבה.
למה להריץ את HumHub על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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