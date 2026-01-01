Chroma הוא מסד נתונים הטמעות בקוד פתוח שנבנה במיוחד עבור יישומי AI שצריכים לאחסן, לאנדקס ולשאול הטמעות וקטוריות רב-ממדיות. הוא משתלב באופן טבעי עם LangChain, LlamaIndex ו-OpenAI SDK, מה שהופך אותו לדרך המהירה ביותר להוסיף יכולות חיפוש סמנטי ויצירה מוגברת-אחזור (RAG) לכל יישום מבלי לבנות תשתית וקטורית מותאמת אישית.

אירוח עצמי של Chroma ב-VPS שלכם שומר על ההטמעות, נתוני המסמכים ותבניות השאילתות שלכם בשליטתכם, ללא תמחור לפי שאילתה ועם הגמישות לכוונן משאבים ככל שהאוסף שלכם גדל.