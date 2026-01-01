פרסו Chroma בלחיצה אחת.
מסד נתונים וקטורי בקוד פתוח עבור יישומי AI, חיפוש סמנטי, וצינורות יצירה משופרים באמצעות אחזור.
בחרו תוכנית VPS עבור Chroma
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Chroma
Chroma הוא מסד נתונים הטמעות בקוד פתוח שנבנה במיוחד עבור יישומי AI שצריכים לאחסן, לאנדקס ולשאול הטמעות וקטוריות רב-ממדיות. הוא משתלב באופן טבעי עם LangChain, LlamaIndex ו-OpenAI SDK, מה שהופך אותו לדרך המהירה ביותר להוסיף יכולות חיפוש סמנטי ויצירה מוגברת-אחזור (RAG) לכל יישום מבלי לבנות תשתית וקטורית מותאמת אישית.
אירוח עצמי של Chroma ב-VPS שלכם שומר על ההטמעות, נתוני המסמכים ותבניות השאילתות שלכם בשליטתכם, ללא תמחור לפי שאילתה ועם הגמישות לכוונן משאבים ככל שהאוסף שלכם גדל.
פיצ'רים עיקריים של Chroma
RAG Pipeline מוכן
תוכנן כשכבת אחזור עבור יישומי LLM, כך שתוכלו לבסס תגובות מודל במסמכים שלכם עם עבודת אינטגרציה מינימלית.
פריימוורק אינטגרציות
תמיכה מובנית ב-LangChain, ב-LlamaIndex וב-OpenAI SDK משמעותה שקוד ה-AI הקיים שלכם מתחבר ל-Chroma עם כמה שורות הגדרה בלבד.
סינון מטא נתונים
שלבו חיפוש דמיון וקטורי עם מסנני מטא-דאטה מובנים כדי לצמצם תוצאות לפי תאריך, קטגוריה, או כל מאפיין מותאם אישית ללא עיבוד לאחר מכן.
מדדי מרחק מרובים
בחרו דמיון קוסינוס, מרחק L2, או מכפלה פנימית לכל אוסף כדי להתאים למדד שמודל ההטמעה שלכם אומן איתו לקבלת תוצאות מדויקות.
אחסון קבוע
הטמעות ואינדקסים שורדים הפעלות מחדש ועדכונים, כך שבסיס הידע שלכם נשאר שלם ללא צורך בהזנה מחדש של מסמכים לאחר כל שינוי פריסה.
למה להריץ את Chroma על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.