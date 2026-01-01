התקינו SillyTavern בלחיצה אחת.
ממשק קצה LLM למשתמשי כוח המאחד עשרות מערכות קצה של AI לטקסט, תמונה וקול לממשק צ'אט יחיד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SillyTavern
SillyTavern הוא ממשק מקומי בקוד פתוח שמאפשר למשתמשי כוח לשוחח עם דמויות AI על פני כמעט כל קצה עורפי (backend) מרכזי של LLM, כולל OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, ומודלים באחסון מקומי. בניגוד לאפליקציות צ'אט ספציפיות לספקים, הוא מתמקד בשיחות מונעות-דמויות, משחקי תפקידים ארוכים, וכתיבה יצירתית, עם שליטה עמוקה על פרומפטים, פרמטרי דגימה, וטיפול בהקשר.
אירוח עצמי של SillyTavern על ה-VPS שלכם שומר כל יומן צ'אט, כרטיס דמות, וספר ידע פרטי לחשבונכם, מאפשר לכם להחליף ספקים בחופשיות, ומסיר את מגבלות השיחה ומסנני התוכן המוטלים על ידי חלופות מאוחסנות. מפתחות API למודלים חיצוניים נשארים על השרת שלכם במקום להיות מודבקים לממשק משתמש של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של SillyTavern
תמיכה ב-Backend מרובה
חברו OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, ושרתי מודלים מקומיים דרך ממשק אחד מבלי ללהטט בין לקוחות נפרדים לכל ספק.
קלפי דמויות
ייבאו, ערכו ושתפו כרטיסי דמות מוטמעי PNG עם פרסונות, דיאלוג לדוגמה ותכונות אופי שמניעים תגובות עקביות התואמות את הדמות.
צ'אטים קבוצתיים
נהלו שיחות עם מספר דמויות AI בשרשור יחיד, עם סדר תורות הניתן להגדרה והגדרות יצירה פר-דמות לנרטיבים מתפצלים.
מידע עולמי וספרי ידע
הזרק ידע רקע, פרטי מיקום, ועובדות חוזרות לתוך הפרומפט רק כאשר מופיעות מילות מפתח רלוונטיות, תוך שמירה על יעילות חלונות ההקשר בסיפורים ארוכים.
אקולוגיית הרחבות
שלבו יצירת תמונות באמצעות Stable Diffusion או ComfyUI, קולות טקסט לדיבור, סיכום, אחסון וקטורי, ועשרות הרחבות קהילתיות.
שליטה מלאה בהנחיה
עריכה ישירה של הנחיות מערכת, תבניות הנחיה, פרמטרי דגימה ועיצוב הקשר, המעניקה למשתמשים מתקדמים את אותה שליטה שהיו מקבלים מ-API גולמי.
למה להריץ את SillyTavern על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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