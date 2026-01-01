SillyTavern הוא ממשק מקומי בקוד פתוח שמאפשר למשתמשי כוח לשוחח עם דמויות AI על פני כמעט כל קצה עורפי (backend) מרכזי של LLM, כולל OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, ומודלים באחסון מקומי. בניגוד לאפליקציות צ'אט ספציפיות לספקים, הוא מתמקד בשיחות מונעות-דמויות, משחקי תפקידים ארוכים, וכתיבה יצירתית, עם שליטה עמוקה על פרומפטים, פרמטרי דגימה, וטיפול בהקשר.

אירוח עצמי של SillyTavern על ה-VPS שלכם שומר כל יומן צ'אט, כרטיס דמות, וספר ידע פרטי לחשבונכם, מאפשר לכם להחליף ספקים בחופשיות, ומסיר את מגבלות השיחה ומסנני התוכן המוטלים על ידי חלופות מאוחסנות. מפתחות API למודלים חיצוניים נשארים על השרת שלכם במקום להיות מודבקים לממשק משתמש של צד שלישי.