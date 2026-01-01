עד 69% הנחה עבור SillyTavern

התקינו SillyTavern בלחיצה אחת.

ממשק קצה LLM למשתמשי כוח המאחד עשרות מערכות קצה של AI לטקסט, תמונה וקול לממשק צ'אט יחיד.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו SillyTavern בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור SillyTavern

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם SillyTavern

SillyTavern הוא ממשק מקומי בקוד פתוח שמאפשר למשתמשי כוח לשוחח עם דמויות AI על פני כמעט כל קצה עורפי (backend) מרכזי של LLM, כולל OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, ומודלים באחסון מקומי. בניגוד לאפליקציות צ'אט ספציפיות לספקים, הוא מתמקד בשיחות מונעות-דמויות, משחקי תפקידים ארוכים, וכתיבה יצירתית, עם שליטה עמוקה על פרומפטים, פרמטרי דגימה, וטיפול בהקשר.

אירוח עצמי של SillyTavern על ה-VPS שלכם שומר כל יומן צ'אט, כרטיס דמות, וספר ידע פרטי לחשבונכם, מאפשר לכם להחליף ספקים בחופשיות, ומסיר את מגבלות השיחה ומסנני התוכן המוטלים על ידי חלופות מאוחסנות. מפתחות API למודלים חיצוניים נשארים על השרת שלכם במקום להיות מודבקים לממשק משתמש של צד שלישי.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של SillyTavern

תמיכה ב-Backend מרובה

חברו OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, ושרתי מודלים מקומיים דרך ממשק אחד מבלי ללהטט בין לקוחות נפרדים לכל ספק.

קלפי דמויות

ייבאו, ערכו ושתפו כרטיסי דמות מוטמעי PNG עם פרסונות, דיאלוג לדוגמה ותכונות אופי שמניעים תגובות עקביות התואמות את הדמות.

צ'אטים קבוצתיים

נהלו שיחות עם מספר דמויות AI בשרשור יחיד, עם סדר תורות הניתן להגדרה והגדרות יצירה פר-דמות לנרטיבים מתפצלים.

מידע עולמי וספרי ידע

הזרק ידע רקע, פרטי מיקום, ועובדות חוזרות לתוך הפרומפט רק כאשר מופיעות מילות מפתח רלוונטיות, תוך שמירה על יעילות חלונות ההקשר בסיפורים ארוכים.

אקולוגיית הרחבות

שלבו יצירת תמונות באמצעות Stable Diffusion או ComfyUI, קולות טקסט לדיבור, סיכום, אחסון וקטורי, ועשרות הרחבות קהילתיות.

שליטה מלאה בהנחיה

עריכה ישירה של הנחיות מערכת, תבניות הנחיה, פרמטרי דגימה ועיצוב הקשר, המעניקה למשתמשים מתקדמים את אותה שליטה שהיו מקבלים מ-API גולמי.

למה להריץ את SillyTavern על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

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Sylvain

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החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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