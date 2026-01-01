Dify היא הפלטפורמה הפופולרית ביותר בעולם לפיתוח יישומי LLM בקוד פתוח, המספקת ממשק ויזואלי לבניית זרימות עבודה של AI, צינורות RAG, סוכני AI ויישומי צ'אטבוט. עם תמיכה בלמעלה מ-100 ספקי LLM, כולל OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ומודלים מקומיים באמצעות Ollama, Dify מאפשרת לצוותים ליצור אבות טיפוס ולפרוס יישומי AI ברמת ייצור בלי לכתוב קוד תזמור מורכב.

אירוח עצמי של Dify ב-VPS שלכם מבטיח שכל המסמכים, ההטמעות, השיחות ומפתחות ה-API יישארו בשליטתכם המלאה. פריסה זו כוללת מסד נתונים וקטורי מובנה של Weaviate לחיפוש סמנטי, ביצוע קוד בסביבת ארגז חול, והגנת SSRF לפיתוח יישומי AI מאובטחים.