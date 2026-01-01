KeeWeb הוא מנהל סיסמאות חינמי בקוד פתוח שפועל כולו בדפדפן ותואם באופן מלא לפורמט KeePass (.kdbx). הוא מאפשר לכם לפתוח ולנהל את כספות KeePass הקיימות שלכם ישירות מהדפדפן שלכם ללא צורך בתוספים או בלקוח מקומי — הכספת שלכם נשארת בשליטתכם באחסון שלכם.

אירוח עצמי של KeeWeb על גבי ה-VPS שלכם אומר שאתם יכולים לגשת לסיסמאות שלכם מכל מכשיר עם דפדפן, תוך שמירה על האפליקציה עצמה פרטית ובלתי תלויה בשירותי ענן של צד שלישי. קבצי הכספת לעולם אינם נשלחים לשרת כלשהו; הם נפתחים ומפוענחים בצד הלקוח בדפדפן שלכם.