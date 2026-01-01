התקינו את KeeWeb בלחיצה אחת.
מנהל סיסמאות בקוד פתוח, מבוסס ווב, תואם באופן מלא למסדי נתונים של KeePass.
בחרו תוכנית VPS עבור KeeWeb
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם KeeWeb
KeeWeb הוא מנהל סיסמאות חינמי בקוד פתוח שפועל כולו בדפדפן ותואם באופן מלא לפורמט KeePass (.kdbx). הוא מאפשר לכם לפתוח ולנהל את כספות KeePass הקיימות שלכם ישירות מהדפדפן שלכם ללא צורך בתוספים או בלקוח מקומי — הכספת שלכם נשארת בשליטתכם באחסון שלכם.
אירוח עצמי של KeeWeb על גבי ה-VPS שלכם אומר שאתם יכולים לגשת לסיסמאות שלכם מכל מכשיר עם דפדפן, תוך שמירה על האפליקציה עצמה פרטית ובלתי תלויה בשירותי ענן של צד שלישי. קבצי הכספת לעולם אינם נשלחים לשרת כלשהו; הם נפתחים ומפוענחים בצד הלקוח בדפדפן שלכם.
פיצ'רים עיקריים של KeeWeb
תאימות KeePass
פתחו ועִרכו כל קובץ .kdbx שנוצר על ידי KeePass, KeePassXC, או כל יישום אחר התואם ל-KeePass, ללא המרה.
אבטחת צד לקוח
כל פענוח הכספת מתרחש בדפדפן שלכם — סיסמת המאסטר שלכם ותכולת הכספת לעולם אינם עוזבים את המכשיר שלכם או נוגעים בשרת.
מערכות קצה עורפי מרובות לאחסון
טעינת כספות מקבצים מקומיים, Dropbox, Google Drive, OneDrive, או מכל אחסון מרוחק התואם ל-WebDAV.
תמיכת חיבורים
הרחיבו את KeeWeb באמצעות תוספים קהילתיים עבור עיצובים, שדות מותאמים אישית, יצירת OTP ושילובים נוספים.
גישה חוצת פלטפורמות
גשו לסיסמאות שלכם מכל מכשיר עם דפדפן מודרני — אין צורך בהתקנה מקומית במחשבים שולחניים או במכשירים ניידים.
למה להריץ את KeeWeb על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.