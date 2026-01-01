Pocket ID הוא ספק זהויות OIDC קל משקל, בקוד פתוח, עם הבדל מהותי: הוא תומך רק בפסקיז לאימות, ללא כניסה באמצעות סיסמה כלל. משתמשים רושמים פסקיז פעם אחת — באמצעות הטלפון, מפתח חומרה או ביומטריה — ומאותה נקודה מאמתים את זהותם לכל אפליקציה מחוברת במחווה אחת.

אירוח עצמי של Pocket ID על ה-VPS שלכם מעניק לכם שכבת כניסה יחידה (Single Sign-On) בכל השירותים באירוח עצמי שלכם, מבלי להפעיל פלטפורמת זהויות כבדה. קונטיינר יחיד עם אחסון SQLite מובנה פירושו שאין צורך לתחזק דבר — חברו את האפליקציות שלכם כלקוחות OIDC וחסלו סיסמאות מכל ערימת האירוח העצמי שלכם.