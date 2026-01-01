פרוסו Pocket ID בהתקנה בלחיצה אחת.
ספק OIDC מבוסס Passkey בלבד שמוסיף התחברות יחידה ללא סיסמה לכל האפליקציות שלך באירוח עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור Pocket ID
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Pocket ID
Pocket ID הוא ספק זהויות OIDC קל משקל, בקוד פתוח, עם הבדל מהותי: הוא תומך רק בפסקיז לאימות, ללא כניסה באמצעות סיסמה כלל. משתמשים רושמים פסקיז פעם אחת — באמצעות הטלפון, מפתח חומרה או ביומטריה — ומאותה נקודה מאמתים את זהותם לכל אפליקציה מחוברת במחווה אחת.
אירוח עצמי של Pocket ID על ה-VPS שלכם מעניק לכם שכבת כניסה יחידה (Single Sign-On) בכל השירותים באירוח עצמי שלכם, מבלי להפעיל פלטפורמת זהויות כבדה. קונטיינר יחיד עם אחסון SQLite מובנה פירושו שאין צורך לתחזק דבר — חברו את האפליקציות שלכם כלקוחות OIDC וחסלו סיסמאות מכל ערימת האירוח העצמי שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Pocket ID
אימות Passkey בלבד
אימות מתבצע באופן בלעדי באמצעות WebAuthn passkeys — ללא סיסמאות לניהול, הדלפה או איפוס בכל יישום מחובר.
ספק OIDC
משמש כספק OpenID Connect תואם תקנים, כך שכל אפליקציה התומכת ב-OIDC יכולה להאציל אימות ל-Pocket ID.
פורטל שירות עצמי למשתמש
משתמשים מנהלים את מפתחות הגישה שלהם, הפעלות פעילות ויישומים מורשים באמצעות לוח מחוונים נקי בשירות עצמי.
אינטגרציית LDAP
התחברו ל-LDAP או ל-Active Directory קיימים כדי לייבא משתמשים במקום לנהל חשבונות באופן ידני ב-Pocket ID.
יומן ביקורת
מעקב אחר כל אירוע התחברות, רישום מפתח גישה והרשאת לקוח באמצעות יומן ביקורת מובנה וניתן לחיפוש.
למה להריץ את Pocket ID על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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