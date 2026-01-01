Nightlio הוא יומן מצב רוח ויומן יומי באירוח עצמי שנבנה כחלופה חינמית ופרטית ליישומי מנוי כמו Daylio. תיעוד מצבי רוח בסולם של חמש נקודות, צירוף רשומות יומן בפורמט Markdown, תיוג רשומות בקבוצות הניתנות להתאמה אישית, וסקירת דפוסים באמצעות תצוגות לוח שנה, מונים רציפים וסטטיסטיקות מצטברות — הכל מממשק אינטרנט רספונסיבי שעובד בדפדפני מחשב שולחני ונייד.

הפעלת Nightlio ב-VPS משלכם שומרת כל רשומת מצב רוח והערת יומן במסד נתונים מקומי של SQLite בשליטתכם, ללא פרסומות, ללא טלמטריה, וללא סיכון של חומות תשלום שיופיעו ביניכם לבין הנתונים שלכם.