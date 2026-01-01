התקינו Nightlio בלחיצה אחת.
פרטיות בראש ובראשונה, מעקב מצב רוח ויומן יומי באירוח עצמי — חלופת קוד פתוח ל-Daylio עבור ה-VPS שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Nightlio
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Nightlio
Nightlio הוא יומן מצב רוח ויומן יומי באירוח עצמי שנבנה כחלופה חינמית ופרטית ליישומי מנוי כמו Daylio. תיעוד מצבי רוח בסולם של חמש נקודות, צירוף רשומות יומן בפורמט Markdown, תיוג רשומות בקבוצות הניתנות להתאמה אישית, וסקירת דפוסים באמצעות תצוגות לוח שנה, מונים רציפים וסטטיסטיקות מצטברות — הכל מממשק אינטרנט רספונסיבי שעובד בדפדפני מחשב שולחני ונייד.
הפעלת Nightlio ב-VPS משלכם שומרת כל רשומת מצב רוח והערת יומן במסד נתונים מקומי של SQLite בשליטתכם, ללא פרסומות, ללא טלמטריה, וללא סיכון של חומות תשלום שיופיעו ביניכם לבין הנתונים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Nightlio
מעקב מצב רוח יומי
תעדו את מצב הרוח שלכם בסולם של חמש נקודות בלחיצה אחת וצפו בדפוסים שנוצרים לאורך ימים, שבועות וחודשים.
יומן Markdown
צרפו הערות Markdown עשירות לכל רשומה עם כותרות, רשימות וקישורים לצורך התבוננות עשירה בהקשר.
קבוצות תגיות מותאמות אישית
צרו קטגוריות משלכם כגון שינה, פרודוקטיביות או חברתי ותייגו רשומות כדי לגלות מה משפיע על מצב הרוח שלכם.
לוח שנה ורצפים
עיינו בהיסטוריית מצבי הרוח בתצוגת לוח שנה והישארו עם מוטיבציה בעזרת מעקב מובנה אחר רצף כתיבת יומן.
אנליטיקה מעמיקה
סקירה של מצב רוח ממוצע לאורך זמן, גרפים של התפלגות מצב רוח, ו-הישגים מבוססי משחק שמתגמלים תיעוד יומיומי עקבי.
אחסון SQLite
כל הרשומות נמצאות בקובץ SQLite יחיד ב-VPS שלכם, קל לגבות, להעביר בין שרתים, או לייצא בכל עת.
למה להריץ את Nightlio על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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