drawDB הוא עורך דיאגרמות ישויות-קשרים של מסדי נתונים חינמי ובקוד פתוח, שפועל כולו בדפדפן. הוא מאפשר למפתחים ולמנהלי מסדי נתונים לתכנן, לדמיין ולתעד סכימות של מסדי נתונים יחסיים באמצעות קנבס גרירה ושחרור — ואז לייצא את העיצוב המוגמר כהצהרות SQL DDL שמוכנות להרצה מול MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, או SQL Server.

אירוח עצמי של drawDB מעניק לצוות שלכם כלי פנימי משותף לעיצוב מסדי נתונים מבלי לשלוח פרטי סכימה לשירותי ענן של צד שלישי. מכיוון שהאפליקציה היא פרונטאנד בלבד ללא תלות בבקאנד או במסד נתונים, היא נפרסת כקונטיינר קל משקל יחיד ונשארת פעילה ללא קשר לזמינות שירותים חיצוניים.