התקינו drawDB בלחיצה אחת.
עורך דיאגרמות מסדי נתונים חינמי, בקוד פתוח ומבוסס דפדפן, לעיצוב ותיעוד סכימות מסדי נתונים יחסיים באופן חזותי.
בחרו תוכנית VPS עבור drawDB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם drawDB
drawDB הוא עורך דיאגרמות ישויות-קשרים של מסדי נתונים חינמי ובקוד פתוח, שפועל כולו בדפדפן. הוא מאפשר למפתחים ולמנהלי מסדי נתונים לתכנן, לדמיין ולתעד סכימות של מסדי נתונים יחסיים באמצעות קנבס גרירה ושחרור — ואז לייצא את העיצוב המוגמר כהצהרות SQL DDL שמוכנות להרצה מול MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, או SQL Server.
אירוח עצמי של drawDB מעניק לצוות שלכם כלי פנימי משותף לעיצוב מסדי נתונים מבלי לשלוח פרטי סכימה לשירותי ענן של צד שלישי. מכיוון שהאפליקציה היא פרונטאנד בלבד ללא תלות בבקאנד או במסד נתונים, היא נפרסת כקונטיינר קל משקל יחיד ונשארת פעילה ללא קשר לזמינות שירותים חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של drawDB
עיצוב סכימה חזותית
גררו ושחררו טבלאות, הגדירו עמודות וסוגי נתונים, וציירו קשרים על קנבס מבלי לכתוב SQL באופן ידני.
SQL ייצוא וייבוא
צרו DDL מוכן להרצה עבור MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ו-SQL Server, או ייבאו SQL קיים כדי להציג אותו חזותית באופן מיידי.
אין צורך ב-Backend
פועל כקונטיינר Nginx יחיד ללא מסד נתונים או תלויות צד שרת — דיאגרמות נשמרות בדפדפן באמצעות IndexedDB.
התאמת תרשים
התאימו אישית את צבעי הטבלאות, הוסיפו הערות ואזורים לקיבוץ טבלאות קשורות, ושליטה על פריסת הקנבס כדי להתאים לאופן שבו אתם חושבים על הסכימה שלכם.
ייצוא למספר פורמטים
ניתן לייצא תרשימים כ-PNG, JSON, או SQL כדי שתוכלו להטמיע אותם בתיעוד, לשתף עם חברי צוות, או לנהל גרסאות של עיצוב הסכימה שלכם.
למה להריץ את drawDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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