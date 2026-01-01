פרוסו את Hugo בהתקנה בלחיצה אחת.
מחולל האתרים הסטטי המהיר ביותר בעולם לבניית אתרי תיעוד, בלוגים ותיקי עבודות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hugo
Hugo הוא מחולל האתרים הסטטיים המהיר ביותר בעולם, שנכתב ב-Go ומסוגל לבנות אתרים שלמים באלפיות שנייה. הוא מפעיל פורטלי תיעוד, אתרי שיווק, בלוגים אישיים ונכסי אינטרנט ארגוניים עבור צוותים הנעים ממפתחים בודדים ועד לארגונים גדולים כמו Kubernetes, Netlify ו-Let's Encrypt.
אירוח עצמי של Hugo ב-VPS שלכם מעניק לכם סביבת פיתוח מתמשכת הנגישה מכל מקום — אידיאלי עבור צוותים מבוזרים, צינורות בנייה אוטומטיים וסביבות ביניים. שלד האתר שלכם, תצורת התבנית והתוכן זמינים תמיד באמצעות SSH מבלי להסתמך על שירות אירוח צד שלישי כלשהו.
פיצ'רים עיקריים של Hugo
זמני בנייה במילי-שניות
Hugo בונה אפילו אתרים גדולים עם אלפי עמודים בפחות משנייה, מהר יותר באופן דרמטי מגנרטורים מבוססי JavaScript.
אפס תלויות
Hugo נשלח כקובץ בינארי יחיד ללא תלויות זמן ריצה, מבטל קונפליקטים בגרסאות ומפשט את תהליכי הפריסה.
צינור נכסים מובנה
עיבוד תמונות מובנה, איגוד JavaScript, הידור Sass, ותמיכה ב-TailwindCSS ללא כלי בנייה נוספים.
שרת טעינה מחדש חיה
שרת הפיתוח המוטמע משקף באופן מיידי שינויים בתוכן ובעיצוב, ומזרז את תהליך האיטרציה במהלך פיתוח האתר.
תמיכה רב לשונית
Native i18n עם תוכן, כתובות URL ותפריטים ייעודיים לכל שפה הופך את בניית האתרים הרב-לשוניים לפשוטה, ללא תוספים.
למה להריץ את Hugo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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