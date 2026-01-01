Hugo הוא מחולל האתרים הסטטיים המהיר ביותר בעולם, שנכתב ב-Go ומסוגל לבנות אתרים שלמים באלפיות שנייה. הוא מפעיל פורטלי תיעוד, אתרי שיווק, בלוגים אישיים ונכסי אינטרנט ארגוניים עבור צוותים הנעים ממפתחים בודדים ועד לארגונים גדולים כמו Kubernetes, Netlify ו-Let's Encrypt.

אירוח עצמי של Hugo ב-VPS שלכם מעניק לכם סביבת פיתוח מתמשכת הנגישה מכל מקום — אידיאלי עבור צוותים מבוזרים, צינורות בנייה אוטומטיים וסביבות ביניים. שלד האתר שלכם, תצורת התבנית והתוכן זמינים תמיד באמצעות SSH מבלי להסתמך על שירות אירוח צד שלישי כלשהו.