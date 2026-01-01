התקינו את Marreta: התקנה בלחיצה אחת.
פרוקסי לתוכן אינטרנט באירוח עצמי המאחזר ומנקה מאמרים לקריאה ללא הסחות דעת וללא מעקב.
בחרו תוכנית VPS עבור Marreta
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Marreta
Marreta הוא פרוקסי אינטרנט באירוח עצמי שאוסף ומעבד דפי אינטרנט כדי לספק גרסאות נקיות וקריאות, ללא קובצי קוקיז למעקב, פרסומות ומחסומי גישה. הוא מנרמל כתובות URL, מסיר רעש מפלט HTML, ושומר תוצאות במטמון באופן מקומי כך שקריאות חוזרות מוחזרות באופן מיידי. כללים מותאמים אישית לכל דומיין מאפשרים לכם לכוונן עדין כיצד אתרים ספציפיים מנוקים ומעובדים.
הפעלת Marreta על VPS משלכם פירושה שכל העיבוד מתרחש על תשתית שאתם שולטים בה — אף שירות קריאה של צד שלישי אינו מקבל את היסטוריית הגלישה שלכם. התוצאה היא חלופה פרטית, מהירה ועצמאית לפרוקסי קורא מבוסס ענן, ללא מגבלות שימוש וללא נתונים העוזבים את השרת שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Marreta
ניקוי ו-נורמליזציית URL
מסיר פרמטרי מעקב, הפניות מחדש ורעש שאילתות מכתובות URL לפני אחזור, ומייצר קישורים קנוניים נקיים בכל פעם.
אחזור תוכן ללא קוקיז
מאחזר דפים ללא קובצי Cookie או כותרות מזהות, תוך עקיפה של חלונות קופצים להסכמה לקובצי Cookie ושערי גישה מבוססי קובצי Cookie.
אופטימיזציה HTML
מסיר פרסומות, סקריפטים, חלונות קופצים ואלמנטים שאינם תוכן כדי לספק גרסה נקייה ונטענת במהירות של הדף.
מטמון חכם
מטמנת דפים מעובדים באופן מקומי, כך שביקורים חוזרים מוצגים באופן מיידי מבלי לאחזר מחדש או לעבד מחדש את דף המקור.
כללים מותאמים אישית לפי דומיין
החילו הסרת CSS ספציפית לאתר, הזרקת JavaScript, וכללי כותרת מותאמים אישית או קובצי Cookie כדי לכוונן את הפלט עבור כל דומיין.
גישת JSON API
כל כתובת URL מעובדת זמינה גם כתגובת JSON API, מה שהופך את Marreta לקלה לשילוב בתהליכי עבודה אוטומטיים.
למה להריץ את Marreta על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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