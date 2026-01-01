Marreta הוא פרוקסי אינטרנט באירוח עצמי שאוסף ומעבד דפי אינטרנט כדי לספק גרסאות נקיות וקריאות, ללא קובצי קוקיז למעקב, פרסומות ומחסומי גישה. הוא מנרמל כתובות URL, מסיר רעש מפלט HTML, ושומר תוצאות במטמון באופן מקומי כך שקריאות חוזרות מוחזרות באופן מיידי. כללים מותאמים אישית לכל דומיין מאפשרים לכם לכוונן עדין כיצד אתרים ספציפיים מנוקים ומעובדים.

הפעלת Marreta על VPS משלכם פירושה שכל העיבוד מתרחש על תשתית שאתם שולטים בה — אף שירות קריאה של צד שלישי אינו מקבל את היסטוריית הגלישה שלכם. התוצאה היא חלופה פרטית, מהירה ועצמאית לפרוקסי קורא מבוסס ענן, ללא מגבלות שימוש וללא נתונים העוזבים את השרת שלכם.