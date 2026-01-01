פרוסו את LocalAI בלחיצה אחת.
שרת הסקה באירוח עצמי, תואם ל-**OpenAI API**, שמריץ מודלי שפה גדולים, יצירת תמונות ותמלול אודיו על החומרה שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור LocalAI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LocalAI
LocalAI היא אלטרנטיבה חינמית וקוד פתוח ל-OpenAI API, שרצה כולה על התשתית שלכם. היא מיישמת את מפרט ה-OpenAI REST API, כך שכל יישום שנבנה עבור OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen, ומאות אחרים — יכול לעבור ל-LocalAI על ידי שינוי כתובת URL יחידה של נקודת קצה ללא צורך בשינויי קוד. היא תומכת במודלי שפה באמצעות llama.cpp, יצירת תמונות באמצעות Stable Diffusion, ותמלול אודיו באמצעות Whisper, כולם מוגשים מקונטיינר אחד עם גלריית מודלים מובנית וממשק משתמש צ'אט.
אירוח עצמי של LocalAI אומר שההנחיות, התגובות והתוכן שנוצר לעולם אינם עוזבים את השרת שלכם. אין עלויות לפי טוקן, אין מגבלות קצב, ואין תלות בזמינות API של צד שלישי — מה שהופך אותה למעשית עבור עומסי עבודה רגישים לפרטיות ופריסות ייצור מודעות עלויות.
פיצ'רים עיקריים של LocalAI
תואם OpenAI API
השתמשו כתחליף לקריאות API של OpenAI מבלי לשנות את קוד היישום — פשוט עדכנו את כתובת ה-URL הבסיסית והחליפו את מפתח ה-API.
הסקה רב-מודאלית
הריצו מודלי שפה, יצירת תמונות (Stable Diffusion), ותמלול אודיו (Whisper) משרת יחיד תחת API מאוחד אחד.
גלריית מודלים מובנית
גלשו, הורידו ו-הפעילו מודלים מוגדרים מראש דרך ה-web UI מבלי לכתוב קובצי תצורה או להריץ פקודות CLI.
פעולה ב-CPU בלבד
פועל על חומרת VPS סטנדרטית ללא דרישות GPU — האצת GPU נתמכת כאשר זמינה אך לעולם אינה נדרשת.
ללא עלויות אסימון
הסקה בלתי מוגבלת ללא תמחור לפי בקשה, מכסות שימוש או חיוב — העלות היחידה שלכם היא ה-VPS שמריץ אותה.
למה להריץ את LocalAI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.