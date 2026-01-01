LocalAI היא אלטרנטיבה חינמית וקוד פתוח ל-OpenAI API, שרצה כולה על התשתית שלכם. היא מיישמת את מפרט ה-OpenAI REST API, כך שכל יישום שנבנה עבור OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen, ומאות אחרים — יכול לעבור ל-LocalAI על ידי שינוי כתובת URL יחידה של נקודת קצה ללא צורך בשינויי קוד. היא תומכת במודלי שפה באמצעות llama.cpp, יצירת תמונות באמצעות Stable Diffusion, ותמלול אודיו באמצעות Whisper, כולם מוגשים מקונטיינר אחד עם גלריית מודלים מובנית וממשק משתמש צ'אט.

אירוח עצמי של LocalAI אומר שההנחיות, התגובות והתוכן שנוצר לעולם אינם עוזבים את השרת שלכם. אין עלויות לפי טוקן, אין מגבלות קצב, ואין תלות בזמינות API של צד שלישי — מה שהופך אותה למעשית עבור עומסי עבודה רגישים לפרטיות ופריסות ייצור מודעות עלויות.