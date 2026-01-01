Pulsarr מגשר בין רשימות הצפייה של Plex לבין Sonarr ו-Radarr, והופך כל לחיצה על "הוסף לרשימת צפייה" בתוך אפליקציית Plex לבקשת הורדה אוטומטית — ללא ממשק קצה שני, ללא התחברויות נפרדות, וללא הזמנות לכל משתמש. הוא עוקב אחר Plex בזמן אמת עבור משתמשי Plex Pass וחוזר לסקירה מדורגת עבור כל השאר, ולאחר מכן מנתב כל כותרת למופע Sonarr או Radarr הנכון בהתבסס על כללים שאתם מגדירים.

אירוח עצמי של Pulsarr ב-VPS שלכם שומר את נתוני רשימת הצפייה, הרשאות המשתמשים ומפתחות ה-API של arr בשליטתכם. תהליכי אישור, מכסות לכל משתמש, התראות Discord וסנכרון תוויות Plex פועלים ברציפות מבלי להיות תלויים בשרת ביתי שיישאר מקוון.