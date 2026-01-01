התקינו Pulsarr בלחיצה אחת.
צג רשימת צפייה של Plex בזמן אמת שמסנכרן ל-Sonarr ול-Radarr עם כללי ניתוב תוכן חכמים.
בחרו תוכנית VPS עבור Pulsarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Pulsarr
Pulsarr מגשר בין רשימות הצפייה של Plex לבין Sonarr ו-Radarr, והופך כל לחיצה על "הוסף לרשימת צפייה" בתוך אפליקציית Plex לבקשת הורדה אוטומטית — ללא ממשק קצה שני, ללא התחברויות נפרדות, וללא הזמנות לכל משתמש. הוא עוקב אחר Plex בזמן אמת עבור משתמשי Plex Pass וחוזר לסקירה מדורגת עבור כל השאר, ולאחר מכן מנתב כל כותרת למופע Sonarr או Radarr הנכון בהתבסס על כללים שאתם מגדירים.
אירוח עצמי של Pulsarr ב-VPS שלכם שומר את נתוני רשימת הצפייה, הרשאות המשתמשים ומפתחות ה-API של arr בשליטתכם. תהליכי אישור, מכסות לכל משתמש, התראות Discord וסנכרון תוויות Plex פועלים ברציפות מבלי להיות תלויים בשרת ביתי שיישאר מקוון.
פיצ'רים עיקריים של Pulsarr
סנכרון רשימת מעקב בזמן אמת
תוספות לרשימת צפייה ממשתמשי Plex Pass מפעילות בקשות מיידיות של Sonarr או Radarr, עם סקר מדורג המכסה חשבונות שאינם Pass.
ניתוב תוכן חכם
בנו כללי וגם/או באמצעות ז'אנר, משתמש, שפה, שנה, סיווג, דירוגים, או שירות סטרימינג כדי לנתב תוכן למופע ה-arr הנכון.
אישור ומכסות
החזיקו בקשות לאישור מנהל מערכת ואכפו מגבלות יומיות, שבועיות או חודשיות לכל משתמש כדי לשמור על תורי ההורדות בשליטה.
אינטגרציה של בוט Discord
נהלו אישורים, צפו בסטטוס בקשות ו-הפעילו פעולות ישירות מ-Discord באמצעות פקודות סלאש אינטראקטיביות.
תמיכה בריבוי מופעים
הפיצו תוכן על פני מספר מופעי Sonarr ו-Radarr עם תיוג מסונכרן, כך שתמיד תדעו איזה משתמש ביקש מה.
התראות גמישות
שלחו עדכונים דרך התראות דחיפה לנייד של Plex, Discord, webhooks, או 80+ שירותים באמצעות Apprise כאשר תוכן נוחת בספרייה שלכם.
למה להריץ את Pulsarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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