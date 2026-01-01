עד 69% הנחה עבור Pulsarr

התקינו Pulsarr בלחיצה אחת.

צג רשימת צפייה של Plex בזמן אמת שמסנכרן ל-Sonarr ול-Radarr עם כללי ניתוב תוכן חכמים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Pulsarr בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Pulsarr

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Pulsarr

Pulsarr מגשר בין רשימות הצפייה של Plex לבין Sonarr ו-Radarr, והופך כל לחיצה על "הוסף לרשימת צפייה" בתוך אפליקציית Plex לבקשת הורדה אוטומטית — ללא ממשק קצה שני, ללא התחברויות נפרדות, וללא הזמנות לכל משתמש. הוא עוקב אחר Plex בזמן אמת עבור משתמשי Plex Pass וחוזר לסקירה מדורגת עבור כל השאר, ולאחר מכן מנתב כל כותרת למופע Sonarr או Radarr הנכון בהתבסס על כללים שאתם מגדירים.

אירוח עצמי של Pulsarr ב-VPS שלכם שומר את נתוני רשימת הצפייה, הרשאות המשתמשים ומפתחות ה-API של arr בשליטתכם. תהליכי אישור, מכסות לכל משתמש, התראות Discord וסנכרון תוויות Plex פועלים ברציפות מבלי להיות תלויים בשרת ביתי שיישאר מקוון.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Pulsarr

סנכרון רשימת מעקב בזמן אמת

תוספות לרשימת צפייה ממשתמשי Plex Pass מפעילות בקשות מיידיות של Sonarr או Radarr, עם סקר מדורג המכסה חשבונות שאינם Pass.

ניתוב תוכן חכם

בנו כללי וגם/או באמצעות ז'אנר, משתמש, שפה, שנה, סיווג, דירוגים, או שירות סטרימינג כדי לנתב תוכן למופע ה-arr הנכון.

אישור ומכסות

החזיקו בקשות לאישור מנהל מערכת ואכפו מגבלות יומיות, שבועיות או חודשיות לכל משתמש כדי לשמור על תורי ההורדות בשליטה.

אינטגרציה של בוט Discord

נהלו אישורים, צפו בסטטוס בקשות ו-הפעילו פעולות ישירות מ-Discord באמצעות פקודות סלאש אינטראקטיביות.

תמיכה בריבוי מופעים

הפיצו תוכן על פני מספר מופעי Sonarr ו-Radarr עם תיוג מסונכרן, כך שתמיד תדעו איזה משתמש ביקש מה.

התראות גמישות

שלחו עדכונים דרך התראות דחיפה לנייד של Plex, Discord, webhooks, או 80+ שירותים באמצעות Apprise כאשר תוכן נוחת בספרייה שלכם.

למה להריץ את Pulsarr על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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