התקינו את HortusFox בלחיצה אחת.
מערכת לניהול צמחים בניהול עצמי לקיטלוג, תזמון שגרות טיפול וארגון הגינה שלך באופן פרטי.
בחרו תוכנית VPS עבור HortusFox
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם HortusFox
HortusFox היא אפליקציית רשת ייעודית לחובבי צמחים שרוצים לנהל צמחי בית וגינות עם מבנה ופרטיות. היא מאפשרת לכם לקטלג צמחים עם תמונות, שמות מינים ותכונות מותאמות אישית, לארגן אותם לפי מיקום, ולקבוע תזכורות טיפול חוזרות להשקיה, דישון והחלפת עציץ. שילוב נתוני מזג אוויר עוזר לגנני חוץ להתאים את לוחות הזמנים של הטיפול לתנאי הסביבה, בעוד שזיהוי צמחים מובנה מסייע בזיהוי מינים לא ידועים.
אירוח עצמי של **HortusFox** ב-**VPS** שלכם מבטיח ששנים של רישומי גידול, היסטוריות טיפול ותמונות צמחים יישארו בשליטתכם המלאה — אף שירות ענן של צד שלישי לא יוכל להפסיק את הגישה לנתוני האוסף שלכם או לייצר רווח מהרגלי הגינון שלכם.
פיצ'רים עיקריים של HortusFox
תזכורות טיפול
הגדירו משימות חוזרות להשקיה, דישון ושתילה מחדש, כך שאף צמח לא יוחמץ לעולם בלוח זמנים עמוס של טיפול.
ארגון מבוסס מיקום
הקצו צמחים לחדרים ספציפיים או לחללים חיצוניים כדי לסנן במהירות את האוסף שלכם ולנהל כל אזור בנפרד.
אינטגרציית מזג אוויר
חברו נתוני מזג אוויר מקומיים כדי להתאים את טיפול צמחי החוץ לתנאי גשם וטמפרטורה באופן אוטומטי.
זיהוי צמחים
זהו מינים לא ידועים מתמונות ישירות באפליקציה, והוסיפו נתוני מינים מאושרים לקטלוג שלכם מבלי לעזוב את HortusFox.
ניהול מלאי
עקבו אחר עציצים, דשנים, כלים וציוד לצד הצמחים שלכם, כך שמשאבי הגינון תמיד יהיו מתועדים.
צ'אט שיתופי
צ'אט קבוצתי מובנה מאפשר למשקי בית וצוותים לתאם אחריות על טיפול בצמחים ללא אפליקציות הודעות נפרדות.
למה להריץ את HortusFox על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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