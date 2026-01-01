HortusFox היא אפליקציית רשת ייעודית לחובבי צמחים שרוצים לנהל צמחי בית וגינות עם מבנה ופרטיות. היא מאפשרת לכם לקטלג צמחים עם תמונות, שמות מינים ותכונות מותאמות אישית, לארגן אותם לפי מיקום, ולקבוע תזכורות טיפול חוזרות להשקיה, דישון והחלפת עציץ. שילוב נתוני מזג אוויר עוזר לגנני חוץ להתאים את לוחות הזמנים של הטיפול לתנאי הסביבה, בעוד שזיהוי צמחים מובנה מסייע בזיהוי מינים לא ידועים.

אירוח עצמי של **HortusFox** ב-**VPS** שלכם מבטיח ששנים של רישומי גידול, היסטוריות טיפול ותמונות צמחים יישארו בשליטתכם המלאה — אף שירות ענן של צד שלישי לא יוכל להפסיק את הגישה לנתוני האוסף שלכם או לייצר רווח מהרגלי הגינון שלכם.