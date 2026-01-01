Sure היא אפליקציית קוד פתוח לניהול פיננסים אישיים והון, המתוחזקת על ידי הקהילה ומיועדת לאנשים שרוצים שליטה מלאה על הנתונים הפיננסיים שלהם. היא עוקבת אחר חשבונות בנקאיים, השקעות והלוואות, מתעדת ומקטלגת עסקאות, מנטרת שווי נקי לאורך זמן, ותומכת במשקי בית מרובי משתמשים – הכל מאוחסן במסד נתונים PostgreSQL בתשתית שלכם.

בניגוד לכלי פיננסים מתארחים, Sure פועלת במלואה על השרת שלכם ללא מנוי SaaS, ללא שיתוף נתונים עם צד שלישי, וללא סיכון להפסקת שירות. שילוב OpenAI אופציונלי מוסיף קטגוריזציה של עסקאות מבוססת AI ושאילתות פיננסיות בשפה טבעית. worker Sidekiq הפועל ברקע מטפל בייבוא מתוזמן והתראות, בעוד שהאפליקציה הראשית מציגה את לוח המחוונים האינטראקטיבי.