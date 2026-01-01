התקינו את Sure בלחיצה אחת.
אפליקציית כספים אישיים באירוח עצמי למעקב אחר שווי נקי, חשבונות, עסקאות והשקעות עם בעלות מלאה על הנתונים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Sure
Sure היא אפליקציית קוד פתוח לניהול פיננסים אישיים והון, המתוחזקת על ידי הקהילה ומיועדת לאנשים שרוצים שליטה מלאה על הנתונים הפיננסיים שלהם. היא עוקבת אחר חשבונות בנקאיים, השקעות והלוואות, מתעדת ומקטלגת עסקאות, מנטרת שווי נקי לאורך זמן, ותומכת במשקי בית מרובי משתמשים – הכל מאוחסן במסד נתונים PostgreSQL בתשתית שלכם.
בניגוד לכלי פיננסים מתארחים, Sure פועלת במלואה על השרת שלכם ללא מנוי SaaS, ללא שיתוף נתונים עם צד שלישי, וללא סיכון להפסקת שירות. שילוב OpenAI אופציונלי מוסיף קטגוריזציה של עסקאות מבוססת AI ושאילתות פיננסיות בשפה טבעית. worker Sidekiq הפועל ברקע מטפל בייבוא מתוזמן והתראות, בעוד שהאפליקציה הראשית מציגה את לוח המחוונים האינטראקטיבי.
פיצ'רים עיקריים של Sure
לוח בקרה של שווי נקי
ריכוז כל יתרות החשבון לתצוגת שווי נקי יחידה המתעדכנת עם רישום עסקאות, ומעניקה תמונה ברורה של מצב פיננסי כולל.
ניהול חשבון
עקבו אחר חשבונות עובר ושב, חיסכון, כרטיסי אשראי, הלוואות והשקעות מממשק יחיד, עם היסטוריית טרנזקציות מלאה עבור כל אחד מהם.
סיווג עסקאות
ייבאו, ארגנו וקטלגו עסקאות באמצעות אוטומציה מבוססת כללים וביטולים ידניים כדי לבנות דוחות הוצאות מדויקים.
מעקב אחר תיק השקעות
עקבו אחר החזקות מניות וביצועי תיק השקעות עם נתוני מחיר חיים הנשלפים מ-Yahoo Finance או Twelve Data בזמנים הניתנים להגדרה.
עוזר AI פיננסי
שילוב אופציונלי של OpenAI מאפשר שאילתות בשפה טבעית לגבי דפוסי הוצאות וסיווג אוטומטי של עסקאות מיובאות.
משקי בית מרובי משתמשים
הזמינו בני בית עם חשבונות משלהם, תוך שיתוף תקציבים ויעדים פיננסיים באותו מופע באירוח עצמי.
למה להריץ את Sure על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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