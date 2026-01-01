Pangolin Newt הוא לקוח מנהור WireGuard ופרוקסי TCP/UDP במרחב משתמש מלא, שתוכנן להשתלב עם פלטפורמת הגישה מודעת-זהות של Pangolin. הפועל ללא מודולי ליבה או הרשאות מוגברות, Newt יוצר מנהרות מוצפנות לצמתי יציאה של Pangolin ומספק פרוקסי מקומיים לניתוב תעבורת יישומים באופן מאובטח.

פריסת Newt ב-VPS שלכם לצד השירותים שלכם מעניקה לכם גישה מרחוק באפס אמון למשאבים פרטיים מכל מקום, כאשר הגישה נשלטת על ידי מדיניות מבוססת-זהות של Pangolin — ללא צורך בחשיפת IP ציבורי או תקורה של VPN מסורתי.