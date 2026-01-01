פרוסו Pangolin Newt בלחיצה אחת.
לקוח WireGuard במרחב המשתמש אשר חושף באופן מאובטח שירותים פרטיים באמצעות פלטפורמת הגישה מרחוק Pangolin.
בחרו תוכנית VPS עבור Pangolin Newt
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Pangolin Newt
Pangolin Newt הוא לקוח מנהור WireGuard ופרוקסי TCP/UDP במרחב משתמש מלא, שתוכנן להשתלב עם פלטפורמת הגישה מודעת-זהות של Pangolin. הפועל ללא מודולי ליבה או הרשאות מוגברות, Newt יוצר מנהרות מוצפנות לצמתי יציאה של Pangolin ומספק פרוקסי מקומיים לניתוב תעבורת יישומים באופן מאובטח.
פריסת Newt ב-VPS שלכם לצד השירותים שלכם מעניקה לכם גישה מרחוק באפס אמון למשאבים פרטיים מכל מקום, כאשר הגישה נשלטת על ידי מדיניות מבוססת-זהות של Pangolin — ללא צורך בחשיפת IP ציבורי או תקורה של VPN מסורתי.
פיצ'רים עיקריים של Pangolin Newt
WireGuard במרחב משתמש
פועל כולו במרחב המשתמש ללא מודולי ליבה או הרשאות מוגברות, מה שהופך אותו לבטוח ופשוט לפריסה בסביבות מבוססות קונטיינרים.
גישת אפס אמון
גישה לכל משאב נשלטת על ידי מדיניות זהות של Pangolin, המבטיחה שרק משתמשים מאומתים ומורשים יוכלו להגיע לשירותים פרטיים.
פרוקסי TCP/UDP מובנה
פועל גם כמנהל מנהרות וגם כפרוקסי יישומים, מנתב תעבורה עבור שירותים מרובים דרך חיבור WireGuard מוצפן יחיד.
ניהול מנהרה אוטומטי
מקיים חיבור WebSocket מתמשך למישור הבקרה של Pangolin, כך שמנהרות מוקמות מחדש באופן אוטומטי לאחר הפרעות רשת.
תמיכה ב-NAT Traversal
מתחבר באופן אמין מאחורי חומות אש ורשתות מגבילות, ללא העברת פורטים ידנית או שינויים בתצורת הרשת שלכם.
למה להריץ את Pangolin Newt על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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