התקינו Checkcle בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניטור בזמן אמת בקוד פתוח לניטור זמינות, תשתית ומעקב SSL, עם דפי סטטוס ציבוריים.
בחרו תוכנית VPS עבור Checkcle
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Checkcle
Checkcle היא פלטפורמת ניטור Full-stack המספקת לצוותי DevOps ולמנהלי מערכות נראות אחידה על אתרים, APIs, שרתים ותעודות SSL מלוח מחוונים יחיד באירוח עצמי. היא מנטרת נקודות קצה של HTTP, TCP, DNS ו-ping לצד מדדי שרת של Linux ו-Windows — CPU, RAM, דיסק ורשת — הכל בזמן אמת.
בניגוד לכלי ניטור SaaS שמחייבים לפי ניטור או לפי משתמש, אירוח עצמי של Checkcle על VPS משלכם פירושו ניטור ללא הגבלה, בעלות מלאה על הנתונים וללא עמלות חוזרות. דפי סטטוס ציבוריים והתראות רב-ערוציות באמצעות Telegram, Slack, Discord, Email ו-Matrix משאירות את הצוות והמשתמשים שלכם מעודכנים כאשר מתרחשות תקלות.
פיצ'רים עיקריים של Checkcle
ניטור זמינות
נטרו נקודות קצה של HTTP, TCP, DNS ו-ping עם מרווחי זמן הניתנים להגדרה, מעקב אחר זמן תגובה והתראות מיידיות על השבתה.
מדדי תשתית שרת
מעקב אחר שימוש ב-CPU, RAM, דיסק ורשת בשרתי Linux ו-Windows באמצעות התקנת סוכן קל משקל בשורה אחת.
SSL ו-מעקב דומיינים
עקבו אחר תפוגת תעודת SSL וסטטוס דומיין כדי למנוע הפסקות פעילות בלתי צפויות מתעודות שפג תוקפן או שהוגדרו באופן שגוי.
דפי סטטוס ציבוריים
שתפו סטטוס תפעולי חי עם משתמשים ובעלי עניין באמצעות דפי סטטוס הפונים לציבור הניתנים להתאמה אישית.
התראות רב-ערוציות
שלחו התראות אירועים ל-Telegram, Slack, Discord, Email, ו-Matrix עם תבניות התראה הניתנות להתאמה אישית.
למה להריץ את Checkcle על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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