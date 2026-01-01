Checkcle היא פלטפורמת ניטור Full-stack המספקת לצוותי DevOps ולמנהלי מערכות נראות אחידה על אתרים, APIs, שרתים ותעודות SSL מלוח מחוונים יחיד באירוח עצמי. היא מנטרת נקודות קצה של HTTP, TCP, DNS ו-ping לצד מדדי שרת של Linux ו-Windows — CPU, RAM, דיסק ורשת — הכל בזמן אמת.

בניגוד לכלי ניטור SaaS שמחייבים לפי ניטור או לפי משתמש, אירוח עצמי של Checkcle על VPS משלכם פירושו ניטור ללא הגבלה, בעלות מלאה על הנתונים וללא עמלות חוזרות. דפי סטטוס ציבוריים והתראות רב-ערוציות באמצעות Telegram, Slack, Discord, Email ו-Matrix משאירות את הצוות והמשתמשים שלכם מעודכנים כאשר מתרחשות תקלות.