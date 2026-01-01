Deploy HeyForm in one click installation.
בונה טפסים שיחתי בקוד פתוח לסקרים, חידונים ומשאלים.
בחרו תוכנית VPS עבור HeyForm
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם HeyForm
HeyForm הוא בונה טפסים מודרני בקוד פתוח שיוצר ממשקי שיחה מרתקים שבהם שאלות מופיעות אחת בכל פעם. גישה זו מניבה שיעורי השלמה גבוהים באופן משמעותי בהשוואה לבוני טפסים מסורתיים, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור סקרים, שאלונים, חידונים וטפסי לכידת לידים.
עם למעלה מ-40 סוגי קלט, לוגיקה מותנית, ערכות נושא מותאמות אישית וניתוח נתונים מובנה, HeyForm מספקת פלטפורמת no-code עוצמתית לאיסוף נתונים תוך שמירה על כל ההגשות בשליטתכם. תבנית זו כוללת MongoDB לאחסון טפסים, KeyDB לשמירת מטמון, וניתוב HTTPS של Traefik לגישה מאובטחת לטפסים.
פיצ'רים עיקריים של HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
בנו נתיבי שאלות דינמיים שמתאימים את עצמם בהתבסס על תגובות קודמות לאיסוף נתונים מותאם אישית ורלוונטי.
בונה גרור ושחרר
עצבו טפסים ויזואלית עם למעלה מ-40 סוגי שדות קלט, כולל דירוגים, העלאות קבצים, חתימות ובוררי תאריכים.
ניתוח נתונים מובנה
מעקב אחר דפוסי תגובה ומדדי השלמה באמצעות לוח מחוונים אנליטי משולב לאופטימיזציה מבוססת נתונים של טפסים.
מיתוג מותאם אישית
החילו ערכות נושא מותאמות אישית, צבעים ומיתוג כדי להתאים לזהות הארגונית שלכם בכל הטפסים והסקרים.
למה להריץ את HeyForm על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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