התקינו את Kodi בלחיצה אחת.
שרת מדיה Kodi בגרסת Headless לריכוז ולשיתוף מאגר המדיה שלכם בין מספר מופעי Kodi.
בחרו תוכנית VPS עבור Kodi
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kodi
פריסת Kodi חסרת ראש זו מפעילה שרת ספריית מדיה קבוע ללא צג, המאפשרת למספר לקוחות Kodi ברחבי הרשת שלכם לשתף מסד נתונים מרכזי יחיד המגובה ב-MariaDB. במקום שכל מופע Kodi יתחזק ספרייה נפרדת משלו, כל הלקוחות מתחברים למסד הנתונים המשותף עבור היסטוריית צפייה מאוחדת, דירוגים ומטא-דאטה. ממשק ווב מובנה מאפשר לכם לנהל מקורות מדיה, להפעיל סריקות ספרייה ולהתקין תוספים מכל דפדפן.
אירוח עצמי על VPS הופך את ספריית ה-Kodi המשותפת שלכם לזמינה תמיד לכל לקוח ברשת שלכם, בלי קשר אם מכונה אחרת פועלת. חברו את התקנות ה-Kodi האחרות שלכם למסד הנתונים ולפורטים של ממשק הווב של הפריסה כדי להתחיל לשתף את הספרייה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Kodi
ספריית מדיה מרוכזת
אחסנו מסד נתונים משותף למדיה המגובה ב-**MariaDB** שכל לקוחות ה-**Kodi** שלכם מתחברים אליו, ובכך מבטלים ספריות כפולות ושומרים על היסטוריית צפייה מסונכרנת.
ניהול מבוסס דפדפן
הגדירו מקורות מדיה, סרקו אחר תוכן חדש, ונהלו תוספים דרך ממשק האינטרנט של Kodi מבלי להזדקק למסך פיזי.
היסטוריית צפייה מאוחדת
כל לקוחות Kodi המחוברים חולקים את התקדמות הצפייה, הדירוגים והמטא-דאטה, כך שתוכלו להמשיך תוכן מכל מכשיר.
שרת ספרייה פועל-תמיד
הפעלה על VPS שומרת על שרת הספרייה שלך זמין מסביב לשעון, גם כאשר מחשבים אישיים או נגני מדיה כבויים.
ניהול תוסף
התקינו ונהלו תוספי Kodi מרחוק באמצעות ממשק האינטרנט, והרחיבו את הפונקציונליות ללא גישה ישירה ל-container.
למה להריץ את Kodi על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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