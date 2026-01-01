פריסת Kodi חסרת ראש זו מפעילה שרת ספריית מדיה קבוע ללא צג, המאפשרת למספר לקוחות Kodi ברחבי הרשת שלכם לשתף מסד נתונים מרכזי יחיד המגובה ב-MariaDB. במקום שכל מופע Kodi יתחזק ספרייה נפרדת משלו, כל הלקוחות מתחברים למסד הנתונים המשותף עבור היסטוריית צפייה מאוחדת, דירוגים ומטא-דאטה. ממשק ווב מובנה מאפשר לכם לנהל מקורות מדיה, להפעיל סריקות ספרייה ולהתקין תוספים מכל דפדפן.

אירוח עצמי על VPS הופך את ספריית ה-Kodi המשותפת שלכם לזמינה תמיד לכל לקוח ברשת שלכם, בלי קשר אם מכונה אחרת פועלת. חברו את התקנות ה-Kodi האחרות שלכם למסד הנתונים ולפורטים של ממשק הווב של הפריסה כדי להתחיל לשתף את הספרייה שלכם.