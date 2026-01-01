Mattermost היא פלטפורמת שיתוף פעולה לצוותים באירוח עצמי, שמספקת הודעות דמויות Slack, שיתוף קבצים, שיחות קוליות ואוטומציה של תהליכי עבודה — מבלי לוותר על השליטה בנתונים שלכם. היא נבנתה עבור צוותים טכניים ומודעי אבטחה, ותומכת בערוצים משורשרים, למעלה מ-800 אינטגרציות, SSO, LDAP וארכיון תאימות מובנה.

אירוח עצמי של Mattermost על גבי VPS משלכם מבטל דמי מנוי לכל משתמש, שומר את כל ההודעות והקבצים בתוך התשתית שלכם, ועונה על דרישות ריבונות הנתונים הנפוצות בסביבות ממשלתיות, פיננסיות ובריאות, שבהן כלים מבוססי ענן בלבד אינם מקובלים.