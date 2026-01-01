התקנת Mattermost בלחיצה אחת.
פלטפורמת העברת הודעות צוותית בקוד פתוח עם בעלות מלאה על הנתונים ובקרות אבטחה ברמה ארגונית.
בחרו תוכנית VPS עבור Mattermost
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mattermost
Mattermost היא פלטפורמת שיתוף פעולה לצוותים באירוח עצמי, שמספקת הודעות דמויות Slack, שיתוף קבצים, שיחות קוליות ואוטומציה של תהליכי עבודה — מבלי לוותר על השליטה בנתונים שלכם. היא נבנתה עבור צוותים טכניים ומודעי אבטחה, ותומכת בערוצים משורשרים, למעלה מ-800 אינטגרציות, SSO, LDAP וארכיון תאימות מובנה.
אירוח עצמי של Mattermost על גבי VPS משלכם מבטל דמי מנוי לכל משתמש, שומר את כל ההודעות והקבצים בתוך התשתית שלכם, ועונה על דרישות ריבונות הנתונים הנפוצות בסביבות ממשלתיות, פיננסיות ובריאות, שבהן כלים מבוססי ענן בלבד אינם מקובלים.
פיצ'רים עיקריים של Mattermost
הודעות משורשרות
שיחות צוות מאורגנות בערוצים קבועים עם חיפוש טקסט מלא על פני היסטוריית הודעות בלתי מוגבלת.
אינטגרציות עשירות
התחברו ללמעלה מ-800 כלים, כולל GitHub, Jira, Zoom ו-Jenkins, באמצעות וובהוקס, פקודות סלאש ושוק תוספים.
קול ו-וידאו
שיחות אודיו ווידאו מובנות עם שיתוף מסך שומרות על שיתוף הפעולה במקום אחד ללא צורך במעבר לכלים חיצוניים.
אבטחת מִפְעָל
SSO, LDAP, הרשאות מבוססות תפקידים, וייצוא תאימות עונים על דרישות אבטחה ורגולציה מחמירות.
בעלות מלאה על נתונים
כל ההודעות והקבצים מאוחסנים ב-VPS שלכם — ללא גישת ספק, ללא עמלות לפי משתמש, ו-ללא תלות בפלטפורמה.
למה להריץ את Mattermost על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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