Kill Bill היא פלטפורמת חיוב ותשלום בקוד פתוח מוכחת בשטח, המשמשת בפועל על ידי חברות המעבדות מיליוני חשבוניות בחודש. היא מטפלת בכל מחזור המונטיזציה — ניהול קטלוגים, מנויים, חשבוניות חוזרות, מיסים וניתוב תשלומים — באמצעות ארכיטקטורה מודולרית המאפשרת לכם לשלב שערי תשלום, מנועי מיסוי וספקי אנליטיקה מבלי לשכתב את הלוגיקה העסקית.

אירוח עצמי של Kill Bill שומר על מטא-נתוני תשלום של לקוחות, היסטוריית מנויים וכללי תמחור בשליטתכם המלאה, ללא עמלות פר-טרנזקציה או תלות בספק. ממשק הניהול Kaui הכלול מעניק לצוותי כספים ותמיכה קונסולת אינטרנט עבור חשבונות, חשבוניות, החזרים ושינויי תוכניות מבלי לכתוב קריאת API אחת.