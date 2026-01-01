התקינו Kill Bill בלחיצה אחת.
פלטפורמת חיוב מנויים ותשלומים בקוד פתוח עבור SaaS, זירות מסחר ועסקים מבוססי שימוש.
בחרו תוכנית VPS עבור Kill Bill
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kill Bill
Kill Bill היא פלטפורמת חיוב ותשלום בקוד פתוח מוכחת בשטח, המשמשת בפועל על ידי חברות המעבדות מיליוני חשבוניות בחודש. היא מטפלת בכל מחזור המונטיזציה — ניהול קטלוגים, מנויים, חשבוניות חוזרות, מיסים וניתוב תשלומים — באמצעות ארכיטקטורה מודולרית המאפשרת לכם לשלב שערי תשלום, מנועי מיסוי וספקי אנליטיקה מבלי לשכתב את הלוגיקה העסקית.
אירוח עצמי של Kill Bill שומר על מטא-נתוני תשלום של לקוחות, היסטוריית מנויים וכללי תמחור בשליטתכם המלאה, ללא עמלות פר-טרנזקציה או תלות בספק. ממשק הניהול Kaui הכלול מעניק לצוותי כספים ותמיכה קונסולת אינטרנט עבור חשבונות, חשבוניות, החזרים ושינויי תוכניות מבלי לכתוב קריאת API אחת.
פיצ'רים עיקריים של Kill Bill
מנוע מנויים
ניסויי מודל, חוזים לתקופה קצובה, תמחור משולב, ושדרוגים והפחתות קטלוג מורכבים עם חישוב יחסי אוטומטי.
תוספי Payment gateway
נתבו חיובים דרך Stripe, Adyen, Braintree, PayPal, ועשרות ספקים אחרים באמצעות תוספי תשלום ניתנים להחלפה.
חיוב וגבייה
הפיקו חשבוניות במועד, נסו שוב תשלומים שנכשלו עם כללי גבייה הניתנים להגדרה, ושחזרו הכנסות מבלי לכתוב סקריפטים מותאמים אישית.
קונסולת ניהול Kaui
עיון בחשבונות, החזרת תשלומים, עריכת מנויים ובדיקת חשבוניות באמצעות ממשק אינטרנט ייעודי שנבנה עבור צוותי תמיכה וכספים.
REST API ותוספים
REST API מלא בתוספת SDK של תוספים עבור Java/Ruby מאפשרים לכם לשלב את Kill Bill עם מערכות CRM, מנועי מס, וכלי אנליטיקה מבלי לפצל את הליבה.
מוכן לריבוי דיירים
בודדו מותגים, אזורים או פלחי לקוחות בתוך מופע יחיד באמצעות ריבוי דיירים מובנה עם קטלוגים ואישורים נפרדים.
למה להריץ את Kill Bill על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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