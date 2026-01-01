OliveTin הוא שירות Go קטן באירוח עצמי, שהופך פקודות shell מוגדרות מראש לכפתורים בטוחים להפעלה בלחיצה בממשק משתמש (UI) אינטרנטי. המנהל מתאר כל פעולה בקובץ תצורה YAML — שם, אייקון, פקודה, ארגומנטים אופציונליים, תיבת אישור אופציונלית — ו-OliveTin מציג אותן כלוח מחוונים מסודר שכל מי שיש לו גישה יכול להפעיל מבלי לגעת בטרמינל.

אירוח עצמי של OliveTin ב-VPS משלכם מעניק לבני בית לא טכניים, לחברי צוות זוטרים, או למסכי מגע בסגנון קיוסק תת-קבוצה מבוקרת של פעולות שהם יכולים להפעיל בבטחה — להפעיל מחדש שירות תקוע, לשלוח חבילת wake-on-lan, לרענן ספריית Plex, להפעיל גיבוי — מבלי למסור פרטי התחברות SSH או לחשוף ביצוע פקודות שרירותיות. מכיוון ש-OliveTin מפעיל רק פקודות שהצהרתם עליהן במפורש, טווח ההשפעה נשאר מוגבל על ידי תצורת ה-YAML.