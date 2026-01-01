פרוסו OliveTin בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק משתמש ובי קל משקל באירוח עצמי, החושף פקודות Shell מוגדרות מראש ככפתורים בטוחים הניתנים להפעלה בלחיצה.
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מה אפשר לבנות עם OliveTin
OliveTin הוא שירות Go קטן באירוח עצמי, שהופך פקודות shell מוגדרות מראש לכפתורים בטוחים להפעלה בלחיצה בממשק משתמש (UI) אינטרנטי. המנהל מתאר כל פעולה בקובץ תצורה YAML — שם, אייקון, פקודה, ארגומנטים אופציונליים, תיבת אישור אופציונלית — ו-OliveTin מציג אותן כלוח מחוונים מסודר שכל מי שיש לו גישה יכול להפעיל מבלי לגעת בטרמינל.
אירוח עצמי של OliveTin ב-VPS משלכם מעניק לבני בית לא טכניים, לחברי צוות זוטרים, או למסכי מגע בסגנון קיוסק תת-קבוצה מבוקרת של פעולות שהם יכולים להפעיל בבטחה — להפעיל מחדש שירות תקוע, לשלוח חבילת wake-on-lan, לרענן ספריית Plex, להפעיל גיבוי — מבלי למסור פרטי התחברות SSH או לחשוף ביצוע פקודות שרירותיות. מכיוון ש-OliveTin מפעיל רק פקודות שהצהרתם עליהן במפורש, טווח ההשפעה נשאר מוגבל על ידי תצורת ה-YAML.
פיצ'רים עיקריים של OliveTin
פעולות מוגדרות YAML
תארו כל פקודת מעטפת בקובץ התצורה של OliveTin עם כותרת, אייקון, ארגומנטים אופציונליים והתנהגות ביצוע כדי להציג לוח מחוונים מלוטש.
UI ידידותי למגע
אפליקציית עמוד יחיד רספונסיבית המיועדת לטלפונים, טאבלטים ומסכי מגע המותקנים על קיר — מושלמת עבור אוטומציות ביתיות בסגנון קיוסק.
ארגומנט ורשימות נפתחות
הפכו פקודות מורכבות לרשימות נפתחות, שדות טקסט או מתגי תיבת סימון, כך שמשתמשים שאינם טכניים יפעילו אותן עם הפרמטרים הנכונים בכל פעם.
תיבות אישור
סמנו פעולות רגישות עם אישורים נדרשים כך שפקודות מסוכנות ידרשו לחיצה נוספת לפני שהן מופעלות.
צריכת משאבים זעירה
קובץ בינארי יחיד של Go משתמש רק בכמה MB של RAM ובמעבד (CPU) מינימלי, אידיאלי להטמעה ב-VPS לצד שירותים כבדים יותר באירוח עצמי.
Webhook ו-API
הפעילו פעולות חיצוניות באמצעות Webhooks של HTTP או ה-REST API כדי לשלב את OliveTin באוטומציות, סקריפטים ורכזות אוטומציה ביתית.
למה להריץ את OliveTin על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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