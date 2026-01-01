פרוסו PinePods בלחיצה אחת.
מנהל פודקאסטים מרובי משתמשים באחסון עצמי, עם סנכרון בין מכשירים, חיפוש PodcastIndex ואפליקציות מובייל מקוריות.
בחרו תוכנית VPS עבור PinePods
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PinePods
PinePods היא מנהלת פודקאסטים בקוד פתוח שנבנתה עבור משקי בית, צוותים ומאזינים בודדים שרוצים לשמור את היסטוריית ההאזנה שלהם מחוץ לשרתי צד שלישי. היא משלבת ממשק אינטרנט מלוטש עם יישומי Android, iOS ודסקטופ מקוריים, כך שכל מכשיר נשאר מסונכרן מבלי להסתמך על פלטפורמות פודקאסטים מסחריות.
מה שמייחד את PinePods הוא מודל ריבוי המשתמשים מהשורה הראשונה שלה בשילוב עם תמיכה מובנית ב-gpodder API ושילוב PodcastIndex. כל משתמש מקבל מנויים, תור והיסטוריית השמעה עצמאיים תוך כדי שיתוף בקאנד יחיד. אירוח עצמי של השרת ב-VPS שלכם שומר על רשימת המנויים, הרגלי ההאזנה והפרקים שהורדו פרטיים לחלוטין וללא עוקבי פרסומות.
פיצ'רים עיקריים של PinePods
חשבונות מרובי משתמשים
לכל חבר יש מנויים עצמאיים, תורים והיסטוריית האזנה, המגובים על ידי שרת משותף — אידיאלי למשפחות או משקי בית משותפים.
סנכרון בין מכשירים
מיקום ההשמעה, התור והמינויים מסונכרנים בזמן אמת בין ממשק ווב, Android, iOS ולקוחות דסקטופ באמצעות ה-gpodder API המובנה.
חיפוש PodcastIndex
גלו תוכניות חדשות דרך קטלוג PodcastIndex הפתוח או חיפוש iTunes מבלי לשלוח שאילתות לספריות הנתמכות בפרסומות.
הורדות פרקים
הורדת פרקים לשרת להאזנה לא מקוונת, ארכוב והגנה מפני היעלמות תוכניות מפידים ציבוריים.
ערוצי יוטיוב
הירשמו לערוצי YouTube כאילו היו פודקאסטים, עם חילוץ אודיו כדי שתוכלו להאזין באותה צורה שבה אתם מאזינים לתוכניות רגילות.
ייבוא וגיבוי OPML
העבירו את מינויי הפודקאסט הקיימים שלכם באמצעות OPML, קבעו גיבויים אוטומטיים, וייצאו הכל כשאתם צריכים את זה.
למה להריץ את PinePods על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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