PinePods היא מנהלת פודקאסטים בקוד פתוח שנבנתה עבור משקי בית, צוותים ומאזינים בודדים שרוצים לשמור את היסטוריית ההאזנה שלהם מחוץ לשרתי צד שלישי. היא משלבת ממשק אינטרנט מלוטש עם יישומי Android, iOS ודסקטופ מקוריים, כך שכל מכשיר נשאר מסונכרן מבלי להסתמך על פלטפורמות פודקאסטים מסחריות.

מה שמייחד את PinePods הוא מודל ריבוי המשתמשים מהשורה הראשונה שלה בשילוב עם תמיכה מובנית ב-gpodder API ושילוב PodcastIndex. כל משתמש מקבל מנויים, תור והיסטוריית השמעה עצמאיים תוך כדי שיתוף בקאנד יחיד. אירוח עצמי של השרת ב-VPS שלכם שומר על רשימת המנויים, הרגלי ההאזנה והפרקים שהורדו פרטיים לחלוטין וללא עוקבי פרסומות.