פרוסו Ralph בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לניהול נכסי IT ותשתית מרכזי נתונים עם REST API מלא.
בחרו תוכנית VPS עבור Ralph
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ralph
Ralph היא מערכת קוד פתוח לניהול נכסים ו-CMDB (מסד נתונים לניהול תצורה) שנבנתה על ידי Allegro לניהול תשתית IT בקנה מידה גדול. היא מכסה את מחזור החיים המלא של הנכסים — מרכישה והקצאה ועד הוצאה משימוש — הן במתקני דאטה סנטר והן בסביבות משרדיות, עם ויזואליזציה מובנית של דאטה סנטר עבור פריסות ארונות שרתים ותכנון קיבולת חשמל.
אירוח עצמי של Ralph על ה-VPS שלכם מעניק לצוות ה-IT שלכם מקור אמת יחיד עבור מלאי חומרה, רישיונות תוכנה, חוזים והסכמי תמיכה, ללא עלויות מנוי לכל נכס. REST API מקיף הופך את Ralph לפשוט לשילוב עם מערכות טיקטינג, ניטור ורכש קיימות.
פיצ'רים עיקריים של Ralph
מעקב מחזור חיים של נכסים
עקבו אחר כל נכס, מהזמנת רכש דרך הקצאה, תחזוקה והוצאה משימוש, עם היסטוריה מלאה ונתיב ביקורת לצורך עמידה בתקנים ודיווח על עלויות.
הדמיית מרכז נתונים
מפו פריסות ארונות שרתים פיזיים באמצעות מיקום בגרירה ושחרור, נטרו את צריכת החשמל לכל ארון שרתים, ותכננו הרחבות קיבולת לפני הגעת החומרה.
REST API
ממשק REST API מקיף מאפשר לך לשלב את Ralph עם מערכות כרטוס, פלטפורמות ניטור וכלי רכש, כדי להפוך את עדכוני המלאי לאוטומטיים ולבטל הזנת נתונים כפולה.
ניהול רישיונות תוכנה
עקבו אחר רישיונות תוכנה, חוזים והסכמי תמיכה לצד נכסי חומרה, כך שתמיד תדעו מה מורשה, היכן הוא פרוס ומתי מועד החידושים.
תהליכי עבודה מותאמים אישית
הגדירו מצבי זרימת עבודה גמישים לשלבי מחזור החיים של נכסים, כך שתהליכי הרכש, התפעול וההוצאה משימוש שלכם ייאכפו באופן עקבי בכל הצוות.
למה להריץ את Ralph על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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