Ralph היא מערכת קוד פתוח לניהול נכסים ו-CMDB (מסד נתונים לניהול תצורה) שנבנתה על ידי Allegro לניהול תשתית IT בקנה מידה גדול. היא מכסה את מחזור החיים המלא של הנכסים — מרכישה והקצאה ועד הוצאה משימוש — הן במתקני דאטה סנטר והן בסביבות משרדיות, עם ויזואליזציה מובנית של דאטה סנטר עבור פריסות ארונות שרתים ותכנון קיבולת חשמל.

אירוח עצמי של Ralph על ה-VPS שלכם מעניק לצוות ה-IT שלכם מקור אמת יחיד עבור מלאי חומרה, רישיונות תוכנה, חוזים והסכמי תמיכה, ללא עלויות מנוי לכל נכס. REST API מקיף הופך את Ralph לפשוט לשילוב עם מערכות טיקטינג, ניטור ורכש קיימות.