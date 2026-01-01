התקינו Hanko בלחיצה אחת.
קצה עורפי לאימות בקוד פתוח, מבוסס מפתחות גישה, עם התחברות ללא סיסמה, MFA, OIDC והתחברות חברתית.
בחרו תוכנית VPS עבור Hanko
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hanko
Hanko היא מערכת קצה עורפי לאימות בקוד פתוח, הבנויה סביב מפתחות גישה (passkeys) ותקן WebAuthn, שתוכננה כחלופה לאירוח עצמי ל-Auth0, Clerk, ופתרונות SaaS אחרים לניהול זהויות. היא מגיעה עם זרימת משתמשים מלאה — רישום מפתחות גישה, SSO חברתי ועסקי, סיסמאות כגיבוי אופציונלי, אימות רב-שלבי (MFA), ושחזור מבוסס אימייל — החשופים באמצעות REST API נקי ורכיבי ווב (web components) הניתנים להטמעה מיידית.
אירוח עצמי של Hanko ב-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה של המשתמשים, הסשנים ויומני הביקורת בתוך התשתית שלכם, ללא עמלות לפי משתמש פעיל חודשי (per-MAU) וללא תלות בספק (vendor lock-in). מסד הנתונים PostgreSQL המצורף שומר חשבונות משתמשים ופרטי כניסה של WebAuthn, בעוד שסשנים מבוססי JWT של Hanko משתלבים בכל ערימת (stack) קצה קדמי (frontend) או קצה עורפי (backend).
פיצ'רים עיקריים של Hanko
אימות Passkey תחילה
נבנה סביב WebAuthn ו-passkeys כך שמשתמשים יתחברו באמצעות Face ID, Touch ID, או מפתחות חומרה במקום להקליד סיסמאות.
SSO חברתי וארגוני
ספקי OAuth מובנים ל-Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, וכן SAML עבור ספקי זהויות ארגוניים.
אימות רב-גורמי
תמיכה באפליקציית אימות TOTP ומדיניות מכשירים מהימנים מטמיעות אימות רב-שלבי (MFA) על גבי כל תהליך התחברות ללא שירותים חיצוניים.
Web components SDK
השיקו ממשק משתמש (UI) מלא להתחברות תוך דקות על ידי הטמעת רכיבי ה-Web הרשמיים של Hanko בכל Framework — React, Vue, Svelte, או HTML רגיל.
אסימוני סשן JWT
הפעלות JWT תואמות תקנים עם סיבוב וביטול הופכות את האינטגרציה עם ממשקי API ומיקרו-שירותים קיימים לפשוטה.
יומני ביקורת ו-webhooks
רישום ביקורת מובנה ו-אירועי Webhook לכל פעולת אימות מעניקים לכם נראות מלאה ושילוב קל עם מערכות המשך.
למה להריץ את Hanko על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.