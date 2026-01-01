Hanko היא מערכת קצה עורפי לאימות בקוד פתוח, הבנויה סביב מפתחות גישה (passkeys) ותקן WebAuthn, שתוכננה כחלופה לאירוח עצמי ל-Auth0, Clerk, ופתרונות SaaS אחרים לניהול זהויות. היא מגיעה עם זרימת משתמשים מלאה — רישום מפתחות גישה, SSO חברתי ועסקי, סיסמאות כגיבוי אופציונלי, אימות רב-שלבי (MFA), ושחזור מבוסס אימייל — החשופים באמצעות REST API נקי ורכיבי ווב (web components) הניתנים להטמעה מיידית.

אירוח עצמי של Hanko ב-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה של המשתמשים, הסשנים ויומני הביקורת בתוך התשתית שלכם, ללא עמלות לפי משתמש פעיל חודשי (per-MAU) וללא תלות בספק (vendor lock-in). מסד הנתונים PostgreSQL המצורף שומר חשבונות משתמשים ופרטי כניסה של WebAuthn, בעוד שסשנים מבוססי JWT של Hanko משתלבים בכל ערימת (stack) קצה קדמי (frontend) או קצה עורפי (backend).