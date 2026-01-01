JupyterLab הוא היורש המודרני של Jupyter Notebook, המציע ממשק גמיש מרובה-פאנלים המשלב מחברות אינטראקטיביות, טרמינל, עורך קוד, דפדפן קבצים ומציגי פלט בסביבת עבודה אחת מבוססת דפדפן. הוא תומך ב-40+ ליבות שפה ומשתלב עם Git, מסדי נתונים ואחסון ענן באמצעות מערכת אקולוגית עשירה של הרחבות.

אירוח JupyterLab על VPS מעניק למדעני נתונים וחוקרים משאבי מחשוב ייעודיים ללא מגבלות זמן ביצוע, ללא מגבלות זיכרון וללא איפוס סשנים. החבילות המותקנות שלכם, הסביבות המוגדרות וערכות הנתונים השמורות במטמון נשמרות בין סשנים, ומבטלות את מחזור ההתקנה מחדש המתמיד הנפוץ בשירותי מחברות ענן.