עד 69% הנחה עבור JupyterLab

התקינו JupyterLab בהתקנה בלחיצה אחת.

IDE מבוסס ווב מהדור הבא עבור מחברות אינטראקטיביות, טרמינלים ועורכי קוד בסביבת מדעי נתונים מאוחדת.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו JupyterLab בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור JupyterLab

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם JupyterLab

JupyterLab הוא היורש המודרני של Jupyter Notebook, המציע ממשק גמיש מרובה-פאנלים המשלב מחברות אינטראקטיביות, טרמינל, עורך קוד, דפדפן קבצים ומציגי פלט בסביבת עבודה אחת מבוססת דפדפן. הוא תומך ב-40+ ליבות שפה ומשתלב עם Git, מסדי נתונים ואחסון ענן באמצעות מערכת אקולוגית עשירה של הרחבות.

אירוח JupyterLab על VPS מעניק למדעני נתונים וחוקרים משאבי מחשוב ייעודיים ללא מגבלות זמן ביצוע, ללא מגבלות זיכרון וללא איפוס סשנים. החבילות המותקנות שלכם, הסביבות המוגדרות וערכות הנתונים השמורות במטמון נשמרות בין סשנים, ומבטלות את מחזור ההתקנה מחדש המתמיד הנפוץ בשירותי מחברות ענן.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של JupyterLab

סביבת עבודה מאוחדת

עבדו עם מחברות, טרמינלים, עורכי טקסט ודפדפני קבצים בו-זמנית בממשק מרובה-פאנלים הניתן לסידור — ללא מעבר הקשר בין כלים.

ליבות רב-לשוניות

הפעל Python, R, Julia, ו-40+ ליבות שפה אחרות, ועבור ביניהן באותה סשן כדי להשתמש בכלי הטוב ביותר לכל משימה.

מסוף מובנה

התקינו חבילות עם pip או conda, נהלו מאגרי Git, והריצו פקודות מערכת ישירות מהדפדפן ללא לקוח SSH נפרד.

שיתוף פעולה בזמן אמת

שיתוף סשנים של מחברות עם חברי צוות לעריכה סימולטנית, המאפשר ניתוח זוגי חי ופיתוח מודלים בשיתוף פעולה.

מערכת אקולוגית של תוספים

האריכו את JupyterLab עם שילוב Git, מחברי מסדי נתונים, מפקחי משתנים וכלי ויזואליזציה דרך ספרייה הולכת וגדלה של הרחבות קהילתיות.

למה להריץ את JupyterLab על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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