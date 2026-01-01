התקינו JupyterLab בהתקנה בלחיצה אחת.
IDE מבוסס ווב מהדור הבא עבור מחברות אינטראקטיביות, טרמינלים ועורכי קוד בסביבת מדעי נתונים מאוחדת.
בחרו תוכנית VPS עבור JupyterLab
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם JupyterLab
JupyterLab הוא היורש המודרני של Jupyter Notebook, המציע ממשק גמיש מרובה-פאנלים המשלב מחברות אינטראקטיביות, טרמינל, עורך קוד, דפדפן קבצים ומציגי פלט בסביבת עבודה אחת מבוססת דפדפן. הוא תומך ב-40+ ליבות שפה ומשתלב עם Git, מסדי נתונים ואחסון ענן באמצעות מערכת אקולוגית עשירה של הרחבות.
אירוח JupyterLab על VPS מעניק למדעני נתונים וחוקרים משאבי מחשוב ייעודיים ללא מגבלות זמן ביצוע, ללא מגבלות זיכרון וללא איפוס סשנים. החבילות המותקנות שלכם, הסביבות המוגדרות וערכות הנתונים השמורות במטמון נשמרות בין סשנים, ומבטלות את מחזור ההתקנה מחדש המתמיד הנפוץ בשירותי מחברות ענן.
פיצ'רים עיקריים של JupyterLab
סביבת עבודה מאוחדת
עבדו עם מחברות, טרמינלים, עורכי טקסט ודפדפני קבצים בו-זמנית בממשק מרובה-פאנלים הניתן לסידור — ללא מעבר הקשר בין כלים.
ליבות רב-לשוניות
הפעל Python, R, Julia, ו-40+ ליבות שפה אחרות, ועבור ביניהן באותה סשן כדי להשתמש בכלי הטוב ביותר לכל משימה.
מסוף מובנה
התקינו חבילות עם pip או conda, נהלו מאגרי Git, והריצו פקודות מערכת ישירות מהדפדפן ללא לקוח SSH נפרד.
שיתוף פעולה בזמן אמת
שיתוף סשנים של מחברות עם חברי צוות לעריכה סימולטנית, המאפשר ניתוח זוגי חי ופיתוח מודלים בשיתוף פעולה.
מערכת אקולוגית של תוספים
האריכו את JupyterLab עם שילוב Git, מחברי מסדי נתונים, מפקחי משתנים וכלי ויזואליזציה דרך ספרייה הולכת וגדלה של הרחבות קהילתיות.
למה להריץ את JupyterLab על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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