ClassroomIO היא מערכת ניהול למידה בקוד פתוח מלאה שנבנתה עבור חברות שצריכות להפעיל הדרכות ציות, אקדמיות לחינוך לקוחות, ותוכניות הסמכה לשותפים מפלטפורמה אחת. היא כוללת קורסים ללא הגבלה, שיעורים, תרגילים, סביבות עבודה מרובות ארגונים, תעודות ממותגות, ובונה קורסים מבוסס AI שמנסח עבורכם ראשי פרקים ותוכן שיעורים.

אירוח עצמי של ClassroomIO על גבי VPS משלכם שומר על רשומות לומדים, מזהי תעודות, ונתוני ביקורת הדרכה תחת שליטתכם — ללא עמלות לכל משתמש, ללא נעילת ספק, וללא צד שלישי בין הארגון שלכם לבין נתוני ההדרכה שלו. הערימה מגיעה עם Postgres, Redis, ואחסון אובייקטים תואם S3, כך שכל ה-LMS פועלת ללא שירותים חיצוניים כלשהם.