התקינו את ClassroomIO בלחיצה אחת.
מערכת לניהול למידה בקוד פתוח לציות, הדרכת לקוחות ותוכניות הכשרה לשותפים.
בחרו תוכנית VPS עבור ClassroomIO
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ClassroomIO
ClassroomIO היא מערכת ניהול למידה בקוד פתוח מלאה שנבנתה עבור חברות שצריכות להפעיל הדרכות ציות, אקדמיות לחינוך לקוחות, ותוכניות הסמכה לשותפים מפלטפורמה אחת. היא כוללת קורסים ללא הגבלה, שיעורים, תרגילים, סביבות עבודה מרובות ארגונים, תעודות ממותגות, ובונה קורסים מבוסס AI שמנסח עבורכם ראשי פרקים ותוכן שיעורים.
אירוח עצמי של ClassroomIO על גבי VPS משלכם שומר על רשומות לומדים, מזהי תעודות, ונתוני ביקורת הדרכה תחת שליטתכם — ללא עמלות לכל משתמש, ללא נעילת ספק, וללא צד שלישי בין הארגון שלכם לבין נתוני ההדרכה שלו. הערימה מגיעה עם Postgres, Redis, ואחסון אובייקטים תואם S3, כך שכל ה-LMS פועלת ללא שירותים חיצוניים כלשהם.
פיצ'רים עיקריים של ClassroomIO
הדרכת ציות
עקבו אחר מועדים אחרונים, חידושים, תקופות חסד ופטורים באמצעות תעודות ממותגות ומזהים מותאמים אישית עבור תוכניות הכשרה מפוקחות.
בונה קורסים AI
צרו ראשי פרקים לקורסים, תוכן שיעורים ומטלות באמצעות Gemini, GPT-4o, או Claude — ולאחר מכן שפרו את הפלט בעורך.
מדריך שיעורים AI
מסייע AI שבשיעור עונה על שאלות לומדים בדף, מבוסס על חומר הלימוד שמסביב.
תוכניות וקבוצות
קבצו קורסים לתוכניות עם יעדים, תזמון קבוצות, ניהול צוותים ומעקב משותף אחר התקדמות.
מרחבי עבודה רב-ארגוניים
הפעילו ארגונים נפרדים עם מיתוג משלהם, דומיינים מותאמים אישית ומורים ממערכת ClassroomIO אחת.
REST API ו-Webhooks
רשמו משתמשים, הפעילו אוטומציות וקבלו אירועים כמו certificate.issued או enrollment.completed כדי לחבר את ClassroomIO למערכת שלכם.
למה להריץ את ClassroomIO על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.